В Таганроге сообщают о взрывах

Жители Таганрога сообщают как минимум о двух взрывах в центре города. Подробностей и каких-либо официальных заявлений пока нет. Очевидцы сняли большое облако серого дыма, который поднимается от места ЧП. Видео публикует 28 июля 161.RU.



«Звук было слышно по всему Таганрогу, и в районе Приморского парка, и в районе Мариупольского шоссе. Задрожали стёкла и сработали сигнализации в машинах», — пишут местные жители в соцсетях.

Портал 161.RU сообщает, что в некоторых домах взрывной волной выбило окна.