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    В Таганроге сообщают о взрывах

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    17 комментариев

    Жители Таганрога сообщают как минимум о двух взрывах в центре города. Подробностей и каких-либо официальных заявлений пока нет. Очевидцы сняли большое облако серого дыма, который поднимается от места ЧП. Видео публикует 28 июля 161.RU.

    «Звук было слышно по всему Таганрогу, и в районе Приморского парка, и в районе Мариупольского шоссе. Задрожали стёкла и сработали сигнализации в машинах», — пишут местные жители в соцсетях.

    Портал 161.RU сообщает, что в некоторых домах взрывной волной выбило окна.

    Фото: 161.RU / telegram
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    Местные власти уточняют поступившую информацию, сообщили в правительстве региона.

    Фото: 161.RU / telegram

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