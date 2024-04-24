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    В «Росфото» помогут «отпустить бытие» и покажут снимки фотографов-пейзажистов из разных стран

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    Фото: пресс-служба «Росфото»
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    Проект «Вечная классика. Традиции и эксперименты в пейзажной фотографии» предлагает проследить преемственность между фотографией и печатной графикой, а также погрузиться в безмятежность.

    По словам организаторов, каждый из авторов, работы которых будут на экспозиции, пытается осознать и выразить особое состояние «гелассенхайт». Это немецкое слово — «gelassenheit», — которое сложно точно перевести на русский язык, оно значит что-то вроде «спокойствие», «безмятежность», «расслабленность», «благодушие», «умиротворённость». Как обещают организаторы выставки, зрители смогут погрузиться в состояние, «позволяющее отпустить бытие и пребывать в безмолвной неопределённости и тайне». Чем не терапия, как говорится.

    Зрителям предложат прочтение мотива единения с природой авторами из разных стран, вы увидите работы пионера фотогравюры Питера Миллера, классика фотографии Фрэнка Дитури, мастера метафизического пейзажа Эверетта Кеннеди Брауна, звёзд азиатской фотографии, председателя Союза фотохудожников Петербурга Александра Дымникова и профессора Новой Академии изящных искусств Станислава Макарова.

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    Выставка «Вечная классика. Традиции и эксперименты в пейзажной фотографии» пройдёт на втором этаже Парадного корпуса «Росфото» с 26 апреля по 30 июня 2024. 6+

    Фото: пресс-служба «Росфото»

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