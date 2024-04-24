В «Росфото» помогут «отпустить бытие» и покажут снимки фотографов-пейзажистов из разных стран

Проект «Вечная классика. Традиции и эксперименты в пейзажной фотографии» предлагает проследить преемственность между фотографией и печатной графикой, а также погрузиться в безмятежность.



По словам организаторов, каждый из авторов, работы которых будут на экспозиции, пытается осознать и выразить особое состояние «гелассенхайт». Это немецкое слово — «gelassenheit», — которое сложно точно перевести на русский язык, оно значит что-то вроде «спокойствие», «безмятежность», «расслабленность», «благодушие», «умиротворённость». Как обещают организаторы выставки, зрители смогут погрузиться в состояние, «позволяющее отпустить бытие и пребывать в безмолвной неопределённости и тайне». Чем не терапия, как говорится.

