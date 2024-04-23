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    В кино покажут триллер о мире высокой моды

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    25 апреля на экраны выходит франко-канадо-бельгийская картина режиссера Ксавье Леграна «Наследник» — о мире высокой моды, который больше похож на джунгли. В центре внимания — 30-летний Элиас Барнес, арт-директор парижского модного дома. Всё у него хорошо, казалось бы: съемки, кастинг моделей, роскошь и благополучие, как вдруг в преддверии показа его первой коллекции приходит известие о смерти его отца, с которым он не виделся много лет. Хуже того, в завещании оглашено то, что может разрушить всю его карьеру. Элиасу приходится отправиться в Монреаль на похороны и начать борьбу за свои мечты.

    В главной роли — актер Марк-Андре Гронден, который играл Гуинплена в последней экранизации «Человека, который смеется». Режиссером фильма стал Ксавье Легран, снявший в 2016-м драму «Опекунство» — на Венецианском фестивале фильм заслужил «Серебряного льва» за лучшую режиссуру и Премию Луиджи де Лаурентиса.

    18+

    Матвей Пирогов

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