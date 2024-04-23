В кино покажут триллер о мире высокой моды

25 апреля на экраны выходит франко-канадо-бельгийская картина режиссера Ксавье Леграна «Наследник» — о мире высокой моды, который больше похож на джунгли. В центре внимания — 30-летний Элиас Барнес, арт-директор парижского модного дома. Всё у него хорошо, казалось бы: съемки, кастинг моделей, роскошь и благополучие, как вдруг в преддверии показа его первой коллекции приходит известие о смерти его отца, с которым он не виделся много лет. Хуже того, в завещании оглашено то, что может разрушить всю его карьеру. Элиасу приходится отправиться в Монреаль на похороны и начать борьбу за свои мечты.

