В Петропавловской крепости пройдёт выставка, посвящённая последнему адресу Фёдора Шаляпина в Петербурге

В Инженерном доме на территории крепости открывается проект, который расскажет о жизни Шаляпина в доме на улице Графтио, 2Б. Оперный артист жил там перед эмиграцией, с 1914 по 1922 год. Сейчас здание на реставрации, и дом-музей Шаляпина там закрыт, так что его экспозиция «путешествует» по музеям России.



Харитонов, Портрет Шаляпина Фото: Пресс-служба ГМИ СПб Поделиться Поделиться





Здание на улице Графтио возвели в 1901 году по проекту Дмитрия Рябова, семья Шаляпина занимала второй этаж. А с 1975 года в этих комнатах разместился филиал Музея театрального и музыкального искусства. Реставрация здания должна завершиться в 2026 году, а пока предметы из дома-музея побывали на выставке в московской усадьбе Шаляпина и теперь возвращаются в Петербург.



Выставка в Инженерном доме станет не только рассказом о Шаляпине, которому было и будет посвящено немало проектов, но и историей дома на улице Графтио. Когда-то на его месте был болотистый участок, а сам район считался окраиной Петербурга. Затем там возник доходный дом, где поселился оперный певец и мировая звезда. Организаторы проекта обещают «оживить» воспоминания разных лет о гостях и жильцах дома, показать видеоматериалы из архива музея и, конечно, вы услышите голос Фёдора Шаляпина. На экспозиции будут документы и фотографии, мебель из шаляпинской квартиры и живопись — работы Константина Коровина, Бориса Кустодиева, Василия Шухаева, Михаила Нестерова, а также подарки, которые Шаляпину делали Максим Горький, Мария Савина, Жан Кокто. Сопровождать погружение в атмосферу дома на улице Графтио будет аудиоспектакль.



Шаляпин за столом Фото: Пресс-служба ГМИ СПб Шаляпин с дочерью Мариной Фото: Пресс-служба ГМИ СПб Гримерка Фото: Пресс-служба ГМИ СПб Столовая Фото: Пресс-служба ГМИ СПб Поделиться Поделиться





Выставка «Шаляпин. Воспоминание о доме» пройдёт в Инженерном доме Петропавловской крепости (вход со стороны Невской куртины) с 26 апреля 2024 до января 2026 года. 12+

