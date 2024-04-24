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    В Петропавловской крепости пройдёт выставка, посвящённая последнему адресу Фёдора Шаляпина в Петербурге

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    В Инженерном доме на территории крепости открывается проект, который расскажет о жизни Шаляпина в доме на улице Графтио, 2Б. Оперный артист жил там перед эмиграцией, с 1914 по 1922 год. Сейчас здание на реставрации, и дом-музей Шаляпина там закрыт, так что его экспозиция «путешествует» по музеям России.

    Харитонов, Портрет Шаляпина
    Харитонов, Портрет ШаляпинаФото: Пресс-служба ГМИ СПб
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    Здание на улице Графтио возвели в 1901 году по проекту Дмитрия Рябова, семья Шаляпина занимала второй этаж. А с 1975 года в этих комнатах разместился филиал Музея театрального и музыкального искусства. Реставрация здания должна завершиться в 2026 году, а пока предметы из дома-музея побывали на выставке в московской усадьбе Шаляпина и теперь возвращаются в Петербург.

    Выставка в Инженерном доме станет не только рассказом о Шаляпине, которому было и будет посвящено немало проектов, но и историей дома на улице Графтио. Когда-то на его месте был болотистый участок, а сам район считался окраиной Петербурга. Затем там возник доходный дом, где поселился оперный певец и мировая звезда. Организаторы проекта обещают «оживить» воспоминания разных лет о гостях и жильцах дома, показать видеоматериалы из архива музея и, конечно, вы услышите голос Фёдора Шаляпина. На экспозиции будут документы и фотографии, мебель из шаляпинской квартиры и живопись — работы Константина Коровина, Бориса Кустодиева, Василия Шухаева, Михаила Нестерова, а также подарки, которые Шаляпину делали Максим Горький, Мария Савина, Жан Кокто. Сопровождать погружение в атмосферу дома на улице Графтио будет аудиоспектакль.

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    Выставка «Шаляпин. Воспоминание о доме» пройдёт в Инженерном доме Петропавловской крепости (вход со стороны Невской куртины) с 26 апреля 2024 до января 2026 года. 12+

    Харитонов, Портрет Шаляпина
    Харитонов, Портрет ШаляпинаФото: Пресс-служба ГМИ СПб

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