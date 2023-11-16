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    В Петропавловской крепости покажут археологические находки из центральных районов Петербурга

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    На экспозиции вы увидите предметы, найденные в ходе полевых исследований Лаборатории археологии, исторической социологии и культурного наследия имени профессора Г.С. Лебедева в 2011/17 годах.

    Фото: Пресс-служба ГМИ СПб
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    Археологические находки, происходящие с Васильевского острова, Петроградской стороны (там речь идёт о Котловской слободе), из Большой Коломны помогают частично воссоздать повседневную жизнь прошлого. В Петербурге давно идут разговоры про создание археологического музея, а Музей истории города регулярно показывает находки: голландские курительные трубки, бутылки из-под сельтерской воды, глиняную, фаянсовую и фарфоровую посуду, осколки стеклянных стаканов, обувь, аптечные банки и другие фрагменты быта.

    Археология Петербурга насчитывает всего семьдесят два с половиной года — весной 1952 года Музей антропологии и этнографии АН СССР (Кунсткамера) начал изучать прошлое Ленинграда через раскопки. Исследование культурного слоя XVIII века началось с Васильевского острова, работами руководил молодой специалист Александр Грач (1928–1981). Во время раскопок в Таможенном переулке он нашёл фрагменты прямоугольного сруба с полом и смог выяснить, что это была кухня французского астронома и географа Жозефа-Николя Делиля. Он приехал в Россию по приглашению Петра I, но уже после смерти императора, в 1726 году, и остался на двадцать лет, оборудовав первую в России обсерваторию в башне Кунсткамеры.

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    Сегодня повседневная жизнь Петербурга XVIII века изучена достаточно хорошо, а раскопки ведутся круглый год.

    Выставка «Фрагменты археологии Петербурга» пройдёт в Невской куртине Петропавловской крепости с 17 ноября 2023-го по 27 мая 2024 года. 6+

    Фото: Пресс-служба ГМИ СПб

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