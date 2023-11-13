    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 0

    2 м/с, с-в

    747мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    8/10

    usd92.05eur98.32

    Петербургские активисты, авторы проекта «Двери с помоек», приглашают на позитивный фестиваль «про наследие»

    559
    обсудить

    «Мы хотим собрать единомышленников, чтобы поговорить о наследии, но не в очередной раз о его плачевном состоянии (хотя это правда), а наоборот — о том, что каждый из нас может сделать», — сообщают петербургские активисты и проект «Двери с помоек». Потому и фестиваль называется: «Что я могу?». 12+

    Фото: Наталья Гончарова, «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    На паблик-токах эксперты (среди них основатель проекта Hidden Moscow Эрик Шахназарян, художница Алиса Горшенина, фотограф Федор Савинцев, краевед Дмитрий Андреев, градозащитник Олег Мухин, редактор ВЛЕСАХ Юлия Коржевина) расскажут, что могут сделать «для наследия» просто жители, градозащитники, современные технологии, искусство и медиа. Полная программа — в телеграм-канале проекта «Двери с помоек». Его создатели спасли уже более 1 000 выкинутых дореволюционных дверей и окон — и дали им новую жизнь в домах понимающих горожан. А понимающих становится все больше: уже сами приносят найденные старинные двери-окна на реставрацию.

    Также можно будет поучиться на мастер-классах цветной линогравюре и поучаствовать в создании линогравюрного экслибриса и музыку живую послушать — выступят фольклорные объединения «Пётр Валентинович» и Околоколодца, а также группа ГАФТ.

    Подробности и регистрация на мастер-классы — в телеграм-канале «Двери с помоек». Начало фестиваля «Что я могу?» 18 ноября в 12:00 в доме Голицыных-Шуваловых на Мойке, 90 (там пространство «Циферблат»).

    Александра Шеромова

    Фото: Наталья Гончарова, «Фонтанка.ру»

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close