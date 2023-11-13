Петербургские активисты, авторы проекта «Двери с помоек», приглашают на позитивный фестиваль «про наследие»

«Мы хотим собрать единомышленников, чтобы поговорить о наследии, но не в очередной раз о его плачевном состоянии (хотя это правда), а наоборот — о том, что каждый из нас может сделать», — сообщают петербургские активисты и проект «Двери с помоек». Потому и фестиваль называется: «Что я могу?». 12+
На паблик-токах эксперты (среди них основатель проекта Hidden Moscow Эрик Шахназарян, художница Алиса Горшенина, фотограф Федор Савинцев, краевед Дмитрий Андреев, градозащитник Олег Мухин, редактор ВЛЕСАХ Юлия Коржевина) расскажут, что могут сделать «для наследия» просто жители, градозащитники, современные технологии, искусство и медиа. Полная программа — в телеграм-канале проекта «Двери с помоек». Его создатели спасли уже более 1 000 выкинутых дореволюционных дверей и окон — и дали им новую жизнь в домах понимающих горожан. А понимающих становится все больше: уже сами приносят найденные старинные двери-окна на реставрацию.
Также можно будет поучиться на мастер-классах цветной линогравюре и поучаствовать в создании линогравюрного экслибриса и музыку живую послушать — выступят фольклорные объединения «Пётр Валентинович» и Околоколодца, а также группа ГАФТ.
Подробности и регистрация на мастер-классы — в телеграм-канале «Двери с помоек». Начало фестиваля «Что я могу?» 18 ноября в 12:00 в доме Голицыных-Шуваловых на Мойке, 90 (там пространство «Циферблат»).
Александра Шеромова