Фестиваль «Вперед к Островскому!» покажет премьеру Театра Ленсовета «Бешеные деньги», «Грозу» Константина Райкина и сказочное «Ледяное сердце»

С 18 по 27 ноября Театр-фестиваль «Балтийский дом» проведет Третий Всероссийский театральный фестиваль «Вперед к Островскому!», на котором покажут лучшие спектакли по пьесам Островского, а Театр Ленсовета представит новую постановку.



«Гроза» Александра Созонова Фото: baltic-house.ru/ Поделиться Поделиться





В 2023 году исполнилось 200 лет со дня рождения драматурга и одной из важнейших фигур русского театра Александра Островского. С 2021 года театр-фестиваль «Балтийский дом» проводит всероссийский театральный фестиваль «Вперед к Островскому!», программа которого традиционно состоит из спектаклей российских и театров ближнего зарубежья по пьесам Островского или авторов, близких ему по времени, языку, стилю, проблематике. А также зачастую к фестивалю петербургские театры готовят свои премьеры Островского. Например, в прошлом году театр «На Литейном» показал премьеру «Мудрецы» (16+) главного режиссера театра Сергея Морозова по пьесе «На всякого мудреца довольно простоты».



Как обычно, программа этого года состоит из двух частей: гостевой и петербургской. В рамках гостевой программы на сцене «Балтийского дома» пройдут спектакли из Москвы, Томска, Южно-Сахалинска, Воронежа, Вологды, Ярославля.



«Женитьба Бальзаминова» Фото: baltic-house.ru/ Поделиться Поделиться





Откроет фестиваль Малый театр, который по праву считается «домом Островского». Знаменитый московский театр привезет спектакль «Женитьба Бальзаминова» (12+). Зрителей ждет веселая и яркая комедия о поиске невесты. А главным достоинством спектакля можно считать его актерский состав. Режиссер Алексей Дубровский собрал всех звезд театра — народных артистов России Ирину Муравьеву, Людмилу Полякову, Владимира Носика, Людмилу Титову, Светлану Аманову, Виктора Низового, а также ведущих молодых артистов театра. Показ пройдет 18 ноября в 19:00.



«Лес» Игоря Казакова Фото: baltic-house.ru/ Поделиться Поделиться





На следующий день Томский областной театр куклы и актера «Скоморох» имени Романа Виндермана покажет спектакль «Лес» (16+) — постановку Игоря Казакова об ускользающем счастье, которое так сложно найти в запутанном «лесу» интриг. Показ пройдет 19 ноября в 19:00.



Еще один «Лес» (16+) — в постановке Уланбека Баялиева — представит петербургский Театр юного зрителя им. Брянцева. Показ пройдет на Большой сцене ТЮЗа 23 ноября в 19:00.



«Гроза» в постановке Константина Райкина Фото: baltic-house.ru/ Поделиться Поделиться





Также на фестивале прозвучат две «Грозы». 24 ноября в 19:00 Российский государственный театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина покажет «Грозу» в постановке Константина Райкина в жанре трагического балагана, где смешаны времена и языки (12+). А Сахалинский Международный театральный центр им. А. П. Чехова («Чехов-центр») представит «Грозу» в постановке режиссера Александра Созонова (18+). На сцене зрители увидят мир темной сказки, смелой антиутопии, говорящей о самом актуальном и злободневном. Показ пройдет 21 ноября в 19:00.



«Ледяное сердце» Фото: baltic-house.ru/ Поделиться Поделиться





Необычную сказочную сторону драматургии Островского покажет Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова. Обращенная к молодой аудитории постановка «Ледяное сердце» (16+) режиссера Валерия Кириллова по пьесе «Снегурочка» полна музыки, хореографии и спецэффектов. Показ пройдет 26 ноября в 19:00.



На фестивале состоится премьера петербургского Театра им. Ленсовета «Бешеные деньги» (16+) по одноименной пьесе Островского. Постановщиком выступил Юрий Цуркану. В спектакле принимают участие народные артисты России Анна Алексахина и Сергей Мигицко. Пьеса имеет для всего театрального коллектива особенное значение, ведь именно с этого названия 19 ноября 1933 года началась история театра. Зрителей ждет классический сюжет укрощения мужем молодой жены. Но как обещает режиссер, прочтение будет современным: «"Бешеные деньги" — стремительная, ироничная и очень современная именно сегодня пьеса Островского. В комедии обыгрывается классический сюжет укрощения мужем молодой жены. Но в отличие от шекспировской, русская героиня не просто строптива, но с детских лет избалована бездельем и деньгами». Показ состоится 25 ноября в 19:00 на сцене Театра Ленсовета.

Также в выставочном зале «Балтийского дома» будет работать экспозиция, посвященная спектаклям по пьесам А. Н. Островского разных театров страны.

Полную программу фестиваля смотрите на сайте.

Полина Никитина

