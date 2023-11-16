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    Фестиваль «Вперед к Островскому!» покажет премьеру Театра Ленсовета «Бешеные деньги», «Грозу» Константина Райкина и сказочное «Ледяное сердце»

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    С 18 по 27 ноября Театр-фестиваль «Балтийский дом» проведет Третий Всероссийский театральный фестиваль «Вперед к Островскому!», на котором покажут лучшие спектакли по пьесам Островского, а Театр Ленсовета представит новую постановку.

    «Гроза» Александра Созонова
    «Гроза» Александра СозоноваФото: baltic-house.ru/
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    В 2023 году исполнилось 200 лет со дня рождения драматурга и одной из важнейших фигур русского театра Александра Островского. С 2021 года театр-фестиваль «Балтийский дом» проводит всероссийский театральный фестиваль «Вперед к Островскому!», программа которого традиционно состоит из спектаклей российских и театров ближнего зарубежья по пьесам Островского или авторов, близких ему по времени, языку, стилю, проблематике. А также зачастую к фестивалю петербургские театры готовят свои премьеры Островского. Например, в прошлом году театр «На Литейном» показал премьеру «Мудрецы» (16+) главного режиссера театра Сергея Морозова по пьесе «На всякого мудреца довольно простоты».

    Как обычно, программа этого года состоит из двух частей: гостевой и петербургской. В рамках гостевой программы на сцене «Балтийского дома» пройдут спектакли из Москвы, Томска, Южно-Сахалинска, Воронежа, Вологды, Ярославля.

    <b class="_"> </b>«Женитьба Бальзаминова»
    «Женитьба Бальзаминова»Фото: baltic-house.ru/
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    Откроет фестиваль Малый театр, который по праву считается «домом Островского». Знаменитый московский театр привезет спектакль «Женитьба Бальзаминова» (12+). Зрителей ждет веселая и яркая комедия о поиске невесты. А главным достоинством спектакля можно считать его актерский состав. Режиссер Алексей Дубровский собрал всех звезд театра — народных артистов России Ирину Муравьеву, Людмилу Полякову, Владимира Носика, Людмилу Титову, Светлану Аманову, Виктора Низового, а также ведущих молодых артистов театра. Показ пройдет 18 ноября в 19:00.

    «Лес» Игоря Казакова
    «Лес» Игоря КазаковаФото: baltic-house.ru/
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    На следующий день Томский областной театр куклы и актера «Скоморох» имени Романа Виндермана покажет спектакль «Лес» (16+) — постановку Игоря Казакова об ускользающем счастье, которое так сложно найти в запутанном «лесу» интриг. Показ пройдет 19 ноября в 19:00.

    Еще один «Лес» (16+) — в постановке Уланбека Баялиева — представит петербургский Театр юного зрителя им. Брянцева. Показ пройдет на Большой сцене ТЮЗа 23 ноября в 19:00.

    «Гроза» в постановке Константина Райкина
    «Гроза» в постановке Константина РайкинаФото: baltic-house.ru/
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    Также на фестивале прозвучат две «Грозы». 24 ноября в 19:00 Российский государственный театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина покажет «Грозу» в постановке Константина Райкина в жанре трагического балагана, где смешаны времена и языки (12+). А Сахалинский Международный театральный центр им. А. П. Чехова («Чехов-центр») представит «Грозу» в постановке режиссера Александра Созонова (18+). На сцене зрители увидят мир темной сказки, смелой антиутопии, говорящей о самом актуальном и злободневном. Показ пройдет 21 ноября в 19:00.

    «Ледяное сердце»
    «Ледяное сердце»Фото: baltic-house.ru/
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    Необычную сказочную сторону драматургии Островского покажет Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова. Обращенная к молодой аудитории постановка «Ледяное сердце» (16+) режиссера Валерия Кириллова по пьесе «Снегурочка» полна музыки, хореографии и спецэффектов. Показ пройдет 26 ноября в 19:00.

    На фестивале состоится премьера петербургского Театра им. Ленсовета «Бешеные деньги» (16+) по одноименной пьесе Островского. Постановщиком выступил Юрий Цуркану. В спектакле принимают участие народные артисты России Анна Алексахина и Сергей Мигицко. Пьеса имеет для всего театрального коллектива особенное значение, ведь именно с этого названия 19 ноября 1933 года началась история театра. Зрителей ждет классический сюжет укрощения мужем молодой жены. Но как обещает режиссер, прочтение будет современным: «"Бешеные деньги" — стремительная, ироничная и очень современная именно сегодня пьеса Островского. В комедии обыгрывается классический сюжет укрощения мужем молодой жены. Но в отличие от шекспировской, русская героиня не просто строптива, но с детских лет избалована бездельем и деньгами». Показ состоится 25 ноября в 19:00 на сцене Театра Ленсовета.

    Также в выставочном зале «Балтийского дома» будет работать экспозиция, посвященная спектаклям по пьесам А. Н. Островского разных театров страны.

    Полную программу фестиваля смотрите на сайте.

    Полина Никитина

    «Гроза» Александра Созонова
    «Гроза» Александра СозоноваФото: baltic-house.ru/
    <b class="_"> </b>«Женитьба Бальзаминова»
    «Женитьба Бальзаминова»Фото: baltic-house.ru/
    «Лес» Игоря Казакова
    «Лес» Игоря КазаковаФото: baltic-house.ru/
    «Гроза» в постановке Константина Райкина
    «Гроза» в постановке Константина РайкинаФото: baltic-house.ru/
    «Ледяное сердце»
    «Ледяное сердце»Фото: baltic-house.ru/

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