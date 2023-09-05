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    В ТЮЗе им. Брянцева разыграют пьесу Островского о том, что «Весь лес лицедействует»

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    8 сентября на большой сцене ТЮЗа состоится премьера Уланбека Баялиева «Лес» по одноименной пьесе Островского.

    Фото: фрагмент афиши спектакля
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    Режиссер в своей постановке сосредотачивается на театральном смысле пьесы — для него это апология тотальной театральности, территория всеобщего комедиантства. Спектакль, по словам режиссера, будет очищен от шаржевости и излишней сатиричности, присущей театральным прочтениям пьес Островского: «Я пытаюсь очистить «Лес» от излишней шаржированности, потому что какая-то проблематика пьесы сегодня уже не очень работает: ну, женщина чуть за 50 выходит замуж за молодого 20-летнего — кого сейчас этим удивишь. Для нас важна тема актерской жизни, мы размышляем, что такое театр и что такое артист, что такое вообще игра, пытаемся понять саму суть театральности. Обычный человек точно так же в жизни играет роль, как и артист на сцене, здесь перепутаны жизнь и сцена, мы в жизни играем, жизнь тоже играет нами».

    Эстетика спектакля будет сочетать цирковую и балаганную эстетику — и тем самым отсылать к мейерхольдовским постановкам Островского — и мелодраму, мастером которой и был драматург.

    Уланбек Баялиев окончил Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина в 2001 году и режиссерский факультет Российского университета театрального искусства — ГИТИС в 2006 году (мастерская С. В. Женовача). Уже неоднократно работал с текстами Островского. В 2004 году он поставил в «Студии театрального искусства» Сергея Женовача спектакль «Поздняя любовь» и спектакль «Гроза» в театре Вахтангова. В ТЮЗе им. Брянцева Баялиев в 2018 году поставил спектакль по пьесе Шекспира «Зимняя сказка».

    Ближайший показ 27 сентября.

    16+

    Полина Никитина

    Фото: фрагмент афиши спектакля

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    ТЮЗ им. БрянцеваАлександр Островский
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