В ТЮЗе им. Брянцева разыграют пьесу Островского о том, что «Весь лес лицедействует»

Режиссер в своей постановке сосредотачивается на театральном смысле пьесы — для него это апология тотальной театральности, территория всеобщего комедиантства. Спектакль, по словам режиссера, будет очищен от шаржевости и излишней сатиричности, присущей театральным прочтениям пьес Островского: «Я пытаюсь очистить «Лес» от излишней шаржированности, потому что какая-то проблематика пьесы сегодня уже не очень работает: ну, женщина чуть за 50 выходит замуж за молодого 20-летнего — кого сейчас этим удивишь. Для нас важна тема актерской жизни, мы размышляем, что такое театр и что такое артист, что такое вообще игра, пытаемся понять саму суть театральности. Обычный человек точно так же в жизни играет роль, как и артист на сцене, здесь перепутаны жизнь и сцена, мы в жизни играем, жизнь тоже играет нами».

