В Петербурге пройдет театральный фестиваль «Вперед к Островскому!»

В декабре в Петербурге пройдет месяц Островского: Театр-фестиваль «Балтийский дом» проводит Второй Всероссийский театральный фестиваль «Вперед к Островскому!», а Театр на Литейном представит премьеру. Гостевая программа пройдет с 2 по 7 декабря на сценических площадках театра «Балтийский дом», а петербургская программа — со 2 по 13 декабря на сценах театров Петербурга.

Наталья Ионова и з.а. РФ Михаил Разумовский, спектакль «Мудрец», театр «На Литейном» Фото: Сергей Рыбежский, фото театра «На Литейном» Поделиться Поделиться





Первым гостем фестиваля станет Нижегородский государственный академический театр драмы им. М. Горького с постановкой «Правда — хорошо, а счастье лучше» (12+). Андрей Цисарук ставит комедию Островского как мир, где все «поэтично, красиво, ярмарочно, яблочно».



3 декабря Костромской государственный драматический театр имени А.Н. Островского покажет спектакль Игоря Коняева «Доходное место» (16+). Создатели переносят действие из 19 века в наши дни, но обещают сохранить уникальный язык драматургии Островского.



В тот же день выборгский Государственный театр драмы и кукол «Святая крепость» покажет свою версию пьесы «Правда — хорошо, а счастье лучше» (12+).

6 декабря пройдет спектакль гостей из Москвы. РАМТ покажет спектакль Егора Равинского «Свои люди — сочтемся» (16+). На сцене обещают декорации из купеческой жизни, но актеры поговорят со зрителем о сегодняшнем дне.

Завершится гостевая программа спектаклем «Невольницы» (12+) театра из Волгограда. Режиссер Владимир Бондаренко поставил историю неравного брака «со счастливым концом».



9 и 10 декабря, в рамках фестиваля «Вперед к Островскому!», театр «на Литейном» выпускает премьеру «Мудрецы» (16+) главного режиссера театра Сергея Морозова по пьесе «На всякого мудреца довольно простоты». Версия классической пьесы Островского поставлена как игра-стратегия с непредсказуемым финалом. Герои Островского вынуждены набирать «социальные очки», чтобы продвинуться по лестнице небоскреба жизненного успеха, жертвуя собой и близкими ради амбициозной цели.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться на странице фестиваля.



В 2023 году в России пройдет 200-летний юбилей Островского.

Полина Никитина

