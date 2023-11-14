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    Историк парфюмерии расскажет об ароматах времен Шерлока Холмса

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    Вряд ли от Холмса пахло парфюмом: при знакомстве с Ватсоном знаменитый сыщик поинтересовался: «Надеюсь, вы не против запаха крепкого табака?» Но он считал, что опытный сыщик должен различать семьдесят три сорта духов. 17 ноября в лектории Петропавловской крепости узнаем, чем в эпоху королевы Виктории душились. 12+

    Фото: pixabay.com
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    Духи Fleurs de Bulgarie, «Цветы Болгарии», продаются и сейчас, а созданы они были по заказу королевы Виктории. Масло из болгарской розы считалось лучшим, среди прочих составляющих был, в частности, мускус с его очень стойким ароматом. Парфюм был чувственный, королеве было 26 лет, до звания «бабушки Европы» было еще далеко. Нынешние знатоки уточняют: способ обработки роз тогда был иной, мускус сейчас синтетический — должно быть, и на нюансах аромата это отражается. Вообще на долгую эпоху правления Виктории пришелся расцвет британской парфюмерии. В свете считалось необходимым иметь собственного парфюмера. Оставшийся в помещении запах уникальных духов мог бы довольно быстро навести на след преступника, если злодеяние совершал кто-то из высшего общества.

    Тем не менее лекция Элины Арсеньевой, историка парфюмерии, называется «Викторианский детектив. Ароматы времён Шерлока Холмса...». 17 ноября в лектории Петропавловской крепости (Иоанновский равелин) узнаем, какие запахи были присущи викторианской эпохе и почему именно такие. Начало в 18:30.

    Александра Шеромова

    Фото: pixabay.com

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