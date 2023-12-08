Куда пойти 8 — 10 декабря: «Страна Света» на Дворцовой, «Салоны» в Эрмитаже и выставка Шемякина

Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В первый календарный уик-энд зимы вам будет жаль сидеть дома, несмотря на холод. Ведь можно отправиться на Восток с новыми постановками и выставками, оценить новый мультфильм Хаяо Миядзаки, погрузиться в эмбиент в Александринке и посмотреть мэппинг-шоу на стенах Главного Штаба.



Актуальное

«Анюта» выйдет на сцену Мариинского 8 и 9 декабря, 19.00, 12+

На исторической сцене Мариинского театра — первая балетная премьера сезона: постановка «Анюта» на музыку советского композитора Валерия Гаврилина. В 1982 году одноимённый балет вышел на советские экраны в постановке Александра Белинского, и после большого успеха спектакль начали переносить на сцены по всей стране. Теперь сюжет рассказа Антона Чехова «Анна на шее» предстанет и в Мариинском, в хореографии соавтора балета Владимира Васильева, который когда-то создал его для своей жены, знаменитой танцовщицы Екатерины Максимовой. В главных партиях в первый, премьерный, день — Рената Шакирова, Александр Сергеев, Роман Беляков, Алексей Тимофеев и Максим Изместьев.



Шоу перенесут в «Страну света» 9 и 10 декабря, 18.00, 6+

Одно из ярчайших событий выходных — фестиваль «Страна света» на Дворцовой площади. Главное шоу с использованием передовых визуальных технологий — мэппинга, моушн-дизайна и VR-видео, — развернется на фасаде Главного штаба. За 13 минут организаторы в формате 3D-спектакля расскажут историю Петербурга через образы самых значимых мест и людей. Представление будет повторяться каждые 40 минут примерно до 22 часов, после чего до 22:50 на фасад Главного штаба выведут мэппинги прошлых лет. На фасаде Гвардейского корпуса одновременно можно будет увидеть финальные работы конкурса «Страна света». Десять команд через визуал познакомят зрителей с историей своих регионов. Вход на Дворцовую площадь свободный. В социальных сетях пройдёт онлайн-трансляция.



Эрмитаж покажет редкости из фарфора До 22 сентября, 6+



Фото: hermitagemuseum.org Поделиться Поделиться





В Синей спальне Зимнего дворца — торжество фарфора. Музей представляет более 150 предметов, среди которых — вазы, посуда, фарфоровая пластика и другие произведения французской Севрской мануфактуры. Среди оригинальных севрских шедевров на экспозиции будет знаменитый сервиз с камеями, созданный по заказу Екатерины II для Григория Потёмкина, сервиз мадам Дюбарри, фаворитки Людовика XV, о которой в этом году вышел фильм с Джонни Деппом, чашки с портретами Людовика XVI и Марии-Антуанетты, декорированные эмалью. Кое у каких витрин придётся задержаться и проявить особенную внимательность: на протяжении истории многие мастера вдохновлялись тонкой работой французов и бросали им вызов сложностью форм и орнаментов в своих работах. Проект «Севрский фарфор и имитации. От преклонения до обмана» обратит внимание и на такие случаи.



В театрах

В Театре комедии имени Акимова показывают «Турандот» 8 и 9 декабря, 19.00, 12+



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История о любви, волшебстве, таинственном Востоке, принцах и принцессах — такую премьеру в этот уик-энд подготовили в Театре комедии имени Акимова. В основе премьерной постановки — итальянская сказка Карло Гоцци «Турандот» и, одновременно, сказочная трагикомедия Фридриха Шиллера «Турандот, принцесса Китайская». Героине предстоит встретить наследника короны в изгнании, проникнуться философскими разговорами и возможности посоревноваться в остроте ума с достойным соперником. Художником-постановщиком «Турандот» выступила Елена Шутина.



Восток и «нулевые» объединятся в музыкальной сказке 8 декабря, 20.00, 12+

В «Невидимом театре» — премьера Таисии Вилковой «Али-Баба и разбойники». Оригинал кардинально трансформировали, смешав с персидским колоритом эстетику и китч нулевых. Живая музыка специально собранного бэнда Ali.orchestra создаст атмосферу волшебной Персии. Несмотря на то, что спектакль — для взрослых, финал в театре обещают добрый и сказочный.

«Балтийский дом» поставил «Таню» 9 и 10 декабря, 19.30, 16+



Фото: Василий Акимов, фото предоставлено пресс-службой «Балтийского дома» Поделиться Поделиться





На сцене театра «Балтийский дом» — «Таня» Алексея Арбузова. В центре сюжета — девушка которая отказывается от всего и посвящает жизнь своему мужу, а потом узнаёт о её связи с другой. Таня перестраивает себя заново и полностью меняет жизнь. В спектакле «Балтийского дома» роль героини исполняет Анна Щетинина, и на её месте в разное время были Алиса Фрейндлих, Мария Бабанова и другие выдающиеся актрисы.

В театре На Моховой — «Три сестры» 9 и 10 декабря, 18.00, 16+

Учебный театр «На Моховой» представляет премьеру «Трёх сестёр» по Чехову. Трехчасовая драма станет дебютом для студентов мастерской Юрия Красовского. Актёры погрузят зрителей в мир позапрошлого века, переживут с героями драму и покажут контраст их вселенной с миром сегодняшним.

В музеях

Тайны Оманской империи — через артефакты и истории С 9 декабря 2023 до 26 января 2025, 0+



Фото: hermitagemuseum.org Поделиться Поделиться





Эрмитаж поворачивается в сторону загадок Аравийского полуострова и погружает в эпоху расцвета Оманской империи — периоду XVII–XIX веков, когда Оман объединил свои владения на Аравийском полуострове и в Западной Азии с восточным побережьем Африки и её внутренними территориями. Для проекта «Оманская империя: Азия и Африка» в залах Африки Главного штаба пространство разделят на две половины — условно мужскую и женскую. В центре окажется трон, символ власти, изготовленный в XVIII в Султанате Занзибар. Посетители узнают об искусстве и истории страны, которая практически не появляется в новостной повестке, и познакомятся, например, с принцессой Занзибара Эмили Рюте. Она стала первой арабской женщиной, которая написала книгу воспоминаний.

««Салоны» Дени Дидро» добавили Эрмитажу духа Франции С 8 декабря 2023 до 17 марта, 12+



Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Ещё одна экспозиция в Зимнем дворце — ««Салоны» Дени Дидро». Название отсылает к выставкам современного искусства в Париже XVIII века, а также фигуре Дени Дидро — писателя, философа, художественного критика эпохи Просвещения и корреспондента Екатерины II. Зритель погрузится в период, когда Дидро писал о знаменитых «Салонах» и буквально фиксировал процесс зарождения современного выставочного формата. Эрмитаж соберет в одном контекстном пространстве работы именитых живописцев того времени, которые были «сердцем» «Салонов», а также приоткроет дверь в «воображаемый кабинет» Дидро.Проект в Николаевском зале Эрмитажа создан совместно с ГМИИ им. Пушкина в Москве.

Биография Шемякина «сквозь время» воплотилась в выставке До 10 марта, 18+



Фото: группа Вконтакте ЦЕНТР МИХАИЛА ШЕМЯКИНА Поделиться Поделиться





В Центре Михаила Шемякина открылась выставка «Взгляд сквозь время», приуроченная к выходу его автобиографии «Моя жизнь: до изгнания». Выставка показывает, как в 1960-х годах формировались и развивались основные направления в искусстве и мировоззрении художника, такие как «‎Натюрморт», «‎Диалог со старыми мастерами», «‎Карнавальность». Проект дает возможность увидеть жизнь и творчество Шемякина так, как он сам их рассматривает. Организаторы обещают и медиа-объекты: видео из мастерской художника и онлайн-проект, посвящённый автопортретам.

Узнать новое

Современное искусство Востока и «корабли»-мечети покажет эксперт 9 декабря, 17.00, 12+

Специалист по культуре и искусству стран ислама Полина Любимова на бесплатной лекции развенчает миф о том, что искусство стран Востока исключительно традиционно. На встрече в Библиотеке книжной графики она приведет в пример образцы современной живописи, которая продаётся на аукционах, и обратит внимание на то, как исторические элементы сочетаются с абстракционизмом и самыми последними веяниями. Любимова покажет и нестандартные мечети, например, такие, которые больше всего похожи на космический корабль или сооружения из городов далёкого будущего. Вход на встречу бесплатный, но по регистрации.



Ординаторы и популяризатор науки расскажут о жизни и смерти 9 декабря, 16.00, 18+

На вопросы о судебной медицине, а заодно — о том, как прожить долгую жизнь, в субботу готовятся отвечать ординаторы Первого меда и токсиколог+, популяризатор науки Алексей Водовозов. Выступать с двумя лекциями друг за другом планируют в образовательном пространстве «Охты 8». Нужна регистрация.

О Хануке и других праздниках — в Музее истории религии 9 и 10 декабря, 12+



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





С конца этой недели и до середины декабря в мире отмечается иудейский праздник света Ханука, а в католической традиции принято поститься и предаваться размышлениям в честь Адвента — периода до Рождества. О каждом из этих событий в декабре рассказывают в Музее истории религии. В образовательной программе на выходные — экскурсии «Ханука. Праздник умножения света» и прогулка-лекция «Уже звезда восходит».



В «масонское закулисье» проведут на экскурсии 10 декабря, 13.00, 12+



Фото: relig-museum.ru Поделиться Поделиться





Музей истории религии открыл регулярный доступ к экспонатам масонской коллекции и в честь этого запустил тематические экскурсии. Сотрудники покажут не только предметы, которые до этого никогда не выставлялись, но и объяснят, как сотрудники следят за редкими предметами.

Послушать музыку

Скляр проложит путь по истории джаза 8 и 9 декабря, 19.30, 16+



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Музыкальную прогулку по истории джаза со знакомством с самыми известными исполнителями на сцене клуба Игоря Бутмана устраивает Игорь Скляр и музыканты Jazz Classic Community. На двух концертах они сыграют знаковые произведения от «эры свинга» до эпохи модерн-джаза и помогут представить, как звучали большие и маленькие города десятилетия назад.



«Кипелов» собирает поклонников на большой праздник 8 декабря, 19.00, 12+

Группа «Кипелов» дает большой зимний концерт в БКЗ «Октябрьский». Настроит на новогоднюю волну, поможет попрощаться с ушедшим и сыграет лучшие песни.

Эмбиент на терменвоксе — на Новой сцене 9 декабря, 19.30, 12+

Композитор Петр Термен и диджей Никита Забелин, известный концептуальным подходом к электронной музыке, сыграют эмбиент на терменвоксе на Новой сцене Александринского театра. Концерт будет сопровождаться визуальными образами. Их прямо во время выступления музыкантов создаст видеохудожник Олег Потий.



«Бригадный подряд» играет новое 9 декабря, 20.00, 16+



Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В клубе «Космонавт» рокеры из «Бригадного подряда» дают большой праздничный концерт. Группа сыграет свои хиты, а также треки с нового альбома, который выйдет осенью.

В Филармонии — концерт памяти маэстро 10 декабря, 20.00, 6+



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В день рождения Юрия Темирканова в Большом зале Филармонии прозвучит его любимая музыка. Девятую Симфонию Шостаковича, Концерт соль мажор для фортепиано с оркестром и сюиту № 2 из балета «Дафнис и Хлоя» воскресным вечером сыграет Заслуженный коллектив России, который Темирканов возглавлял с 1988 года. За дирижёрским пультом — Николай Алексеев. Художественного руководителя Филармонии Юрия Темирканова не стало 2 ноября.

На экранах

«Мальчик и птица» Миядзаки уже в российском прокате С 7 декабря, 16+



Фото: © 2023 Studio Ghibli Поделиться Поделиться





Новый фильм от мастера японской анимации Хаяо Миядзаки, который не создавал новых полнометражных лент десять лет, со времён картины «Ветер крепчает», вернулся с «Мальчиком и птицей». В долгожданной премьере маэстро строит запутанный, визуально идеальный мир и рассказывает историю о мальчике, который решает вернуть свою тетю. «Фонтанка» уже оценила новинку от двукратного Оскаровского лауреата и объясняет, почему её стоит смотреть, и при этом не один раз.



История духовности — через биографию монаха С 7 декабря, 12+



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





В прокат выходит документальная картина Эллы Манжеевой «Геше Вангьял. С благословением Трёх Драгоценностей» о буддийском монахе, ставшем одним из первых проповедников тибетского буддизма в США. Его ученики, друзья и ученики вспомнят о мастере и обозначат поворотные моменты в судьбе героя.

Кентервильское привидение заговорило голосом Харламова С 7 декабря, 6+



Фото: кадр из мультфильма Поделиться Поделиться





Для любителей семейных фильмов в кино выходит британско-канадский проект режиссера Кима Бердона «Кентервильское привидение». В русскоязычном дубляже новой экранизации готической сказки Оскара Уайльда голосом призрака стал комик Гарик Харламов.

«Лунатики» — драматический детектив С 7 декабря, 18+



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





История о семейных трудностях под обложкой расследования преступления может удивить зрителей драмы режиссера Юрия Мороза «Лунатики». По сюжету, мать известного рэпера инсценирует его похищение, и в нестандартное дело приходится погрузиться следователю. Главные роли исполнили Степан Белозеров, Алексей Филимонов («Великая. Золотой век») и Виктория Исакова («Эпидемия»).



Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

