В Эрмитаже откроются «Салоны» Дидро

В Николаевском зале Эрмитажа вы увидите масштабный проект, созданный совместно с ГМИИ им. Пушкина и посвящённый выставкам современного искусства в Париже XVIII века, а также фигуре Дени Дидро — писателя, философа, арт-критика эпохи Просвещения, обаяние которого ощущается даже сквозь века.



Пьетро Антонио Мартини

Точное воспроизведение развески живописных полотен на Салоне в Лувре в 1785 году

Бумага, гравюра резцом Фото: hermitagemuseum.org Поделиться Поделиться





Новый проект в Эрмитаже будет посвящён выставкам французской Королевской академии живописи и скульптуры, которые назывались Салонами, и отзывам на них в исполнении звезды французского Просвещения, корреспондента Екатерины II Дени Дидро. Аналогичный проект вы могли застать в 2023 году в ГМИИ им. Пушкина, где ради «Салонов» провели впечатляющую реэкспозицию и даже привезли масштабные эрмитажные шпалеры, а теперь можете оценить, как выставка впишется в интерьер Николаевского зала.



Само слово «Салон» сегодня воспринимается как синоним официального и максимально не «сермяжного» искусства. Однако именно парижскому Салону мы обязаны зарождением современного формата выставок: даже слово «вернисаж» происходит от французского выражения «покрытие лаком», оно обозначало финальное приведение живописи в экспозиционный вид накануне открытия выставки (то есть буквальное покрытие лаком).



Жан-Батист Симеон Шарден

Натюрморт с атрибутами искусств Фото: hermitagemuseum.org Поделиться Поделиться





Эрмитажный проект расскажет не только о периоде, когда о Салонах писал Дени Дидро (с 1759 по 1781 год), но и о предыстории явления в XVII веке и о его продолжении в XIX столетии. Начало традиция берёт в 1667 году, выставки членов Королевской академии велел делать «король-солнце» Людовик XIV. Содержание Салона менялось: там выставляли работы мастера рококо, неоклассицизма, академизма. Дени Дидро писал о Салонах легко, доступно и едко, иногда с пылом-жаром, а иногда буквально в форме нытья о том, как ему надоело писать про искусство. Как правило, он успевал побывать на выставке до официального открытия (кажется, традиция пресс-показов тоже растёт из XVIII века) и потом возвращался к осмотру несколько раз. Сегодня может показаться, что Салон — официозное и даже нелепое явление, однако для многих поколений художников он был важной вехой, попасть на выставку мечтал, например, Эдуард Мане: вопреки расхожему представлению, он не выставлялся с импрессионистами и хотел «официального» признания.



На выставке в Николаевском зале вы увидите работы Франсуа Буше, Жана Оноре Фрагонара, Жана-Батиста Грёза, Карла Ванлоо, Жана-Батиста Симеона Шардена, Жака-Луи Давида и других живописцев и скульпторов, в том числе портрет Дени Дидро работы Мари-Анн Колло, «воображаемый кабинет» Дидро и небольшие каталоги-буклеты, которые сопровождали Салоны. К выставке также готовят объёмный научный каталог со статьями крупнейших российских и зарубежных специалистов по искусству XVIII столетия.

Выставка «"Салоны" Дени Дидро. Выставки современного искусства в Париже XVIII века» пройдёт в Николаевском зале Эрмитажа с 8 декабря 2023 по 17 марта 2024. 0+

