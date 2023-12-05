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    Сотрудник Эрмитажа бесплатно расскажет о современном искусстве стран Востока: о космических мечетях и зыбучих коврах

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    1 комментарий

    Бытует мнение, что искусство мусульманских стран необыкновенно традиционно и современностью пренебрегает. «И да, и нет!» — уверяет Полина Любимова, специалист по культуре и искусству стран ислама. 9 декабря в Библиотеке книжной графики она расскажет о самых знаменитых произведениях современного искусства стран Востока. Бесплатно. 12+

    мечеть Фейсала
    мечеть ФейсалаФото: wikipedia.org
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    В 2008 году работа иранского художника Мохаммада Эхсая «Он — Милосердный» была продана на аукционе за 1,16 млн долларов. Эхсай вдохновлялся абстракционизмом и китайской живописью. А самой дорогой на сегодня из картин (2,7 млн долларов), созданных мусульманскими художниками, пока остается полотно под названием «Распад атома и растительная жизнь». Написала его художница Фахрониса Зейд, еще и иракская принцесса: она сочетала абстракционизм с элементами исламского искусства.

    В современных мечетях непосвященный человек не сразу распознает дом для молитвы — мечети могут напоминать инопланетные сооружения из какого-нибудь фантастического фильма. К примеру, мечеть Фейсала в пакистанском Исламабаде вполне могла бы «играть роль» в «Звездных войнах».

    На лекции 9 декабря сотрудник Эрмитажа Полина Любимова расскажет о том, какой путь проделало искусство исламских стран от рубежа XIX–XX веков до наших дней и назовет главные имена на современной арт-сцене. Слушаем лекцию «Зыбучие ковры и космические мечети. Современное искусство стран ислама» в Библиотеке книжной графики (ул. 7-я Красноармейская, д. 30, вход под арку, домофон — 150). Вход по регистрации на Timepad, начало в 17:00.

    Александра Шеромова

    мечеть Фейсала
    мечеть ФейсалаФото: wikipedia.org

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    Комментарии 1

    Гость05 Дек 2023 в 11:51
    какая скукота однако
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