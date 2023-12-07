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    Музей истории религии открывает доступ к фондам масонской коллекции

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    Ритуальная посуда с символикой; молотки, используемые во время работы в ложах; знаки посвящения в степень; ритуальные шпаги, — Музей истории религии открывает регулярный доступ к фондам хранения масонских предметов из разных стран и эпох. Сориентироваться в этом поможет экскурсия. 12+

    Фото: relig-museum.ru/
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    Эта коллекция — одна из самых обширных «масонских» в нашей стране: несколько тысяч единиц. К тому же она одна из самых разнообразных, поскольку и пополнялась из разных источников. Первые предметы появились вскоре после создания музея, в 1930-х: Эрмитаж передал часть собрания фабриканта (по семейной традиции), коллекционера (по душе) и старовера (тоже по душе) Дмитрия Бурылина. В этой коллекции то, что в 1911-м так безуспешно просили Бурылина продать американские коммерсанты. И то, что на выставке, посвященной 100-летней годовщине Отечественной войны 1812 года, осматривал император Николай II с семьей. В 1950-х коллекцию расширили раритеты из Государственного исторического музея. Затем уже сам Музей истории религии пополнял свои «масонские» фонды. Периодически эти предметы можно видеть на выставках, но сейчас музей учел интерес к масонской тематике и подготовил часть фонда для открытого посещения. Можно будет познакомиться не только с самой коллекцией, но и с внутренней «кухней» музея — увидеть, как хранятся предметы, когда не выставляются, как сотрудники отслеживают их сохранность, как обеспечена безопасность.

    На экскурсию «Масонская коллекция музея истории религии» приглашают 10 и 24 декабря, начало в 13:00. Подробности на сайте музея.

    Александра Шеромова

    Фото: relig-museum.ru/

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    МасонствоРелигия
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