Музей истории религии открывает доступ к фондам масонской коллекции

Эта коллекция — одна из самых обширных «масонских» в нашей стране: несколько тысяч единиц. К тому же она одна из самых разнообразных, поскольку и пополнялась из разных источников. Первые предметы появились вскоре после создания музея, в 1930-х: Эрмитаж передал часть собрания фабриканта (по семейной традиции), коллекционера (по душе) и старовера (тоже по душе) Дмитрия Бурылина. В этой коллекции то, что в 1911-м так безуспешно просили Бурылина продать американские коммерсанты. И то, что на выставке, посвященной 100-летней годовщине Отечественной войны 1812 года, осматривал император Николай II с семьей. В 1950-х коллекцию расширили раритеты из Государственного исторического музея. Затем уже сам Музей истории религии пополнял свои «масонские» фонды. Периодически эти предметы можно видеть на выставках, но сейчас музей учел интерес к масонской тематике и подготовил часть фонда для открытого посещения. Можно будет познакомиться не только с самой коллекцией, но и с внутренней «кухней» музея — увидеть, как хранятся предметы, когда не выставляются, как сотрудники отслеживают их сохранность, как обеспечена безопасность.

