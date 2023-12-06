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    В «Балтийском доме» представят спектакль «Таня» по пьесе Арбузова

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    Режиссер Вацлав Дембовский поставил одну из самых известных советских пьес — «Таню» Алексея Арбузова. Премьерные показы пройдут 9, 10 и 21 декабря на сцене Театра-фестиваля «Балтийский дом».

    Фото: Василий Акимов, фото предоставлено пресс-службой «Балтийского дома»
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    Эту трогательную историю о любви и преданности режиссер сравнивает с хорошим сеансом психотерапии, который поможет справиться с проблемами и выйти победителем из самых сложных ситуаций. Пьесу Арбузова называют самой пронзительной историей советской любви.

    Любовь может быть не только источником счастья, но и источником боли. В центре сюжета — девушка Таня, которая, будучи влюблена до безумия, посвящает всю свою жизнь своему мужу Герману. Она живет для него, и бросает всё ради возлюбленного: «Ведь я люблю тебя, а любить — значит забыть себя, забыть ради любимого. Целые ночи я готова сидеть над твоими чертежами, потому что твои работы стали моими, потому что ты — это я». Но однажды Таня узнает, что ее муж полюбил другую. Это разрушает все ее представления о семейной жизни. Тане придется выдержать этот удар судьбы. Для того, чтобы продолжать жить, нужна огромная внутренняя сила и решимость. Маленькая и наивная Таня найдет себя, вырастет как личность и судьба вновь столкнет ее с бывшей любовью. В этом образе можно найти много перекличек с Ибсеновской Норой из «Кукольного дома», обе женщины-куколки оказались сильнее и достойнее своих мужчин.

    Роль Тани в разные годы сыграли многие выдающиеся актрисы — Алиса Фрейндлих, Мария Бабанова, Ольга Яковлева, а Анатолий Эфрос на основе пьесы снял телефильм в 1974 году. В спектакле «Балтийского дома» Таню исполнит актриса Анна Щетинина.

    16+

    Арина Хек

    Фото: Василий Акимов, фото предоставлено пресс-службой «Балтийского дома»

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