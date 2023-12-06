В «Балтийском доме» представят спектакль «Таня» по пьесе Арбузова

Любовь может быть не только источником счастья, но и источником боли. В центре сюжета — девушка Таня, которая, будучи влюблена до безумия, посвящает всю свою жизнь своему мужу Герману. Она живет для него, и бросает всё ради возлюбленного: «Ведь я люблю тебя, а любить — значит забыть себя, забыть ради любимого. Целые ночи я готова сидеть над твоими чертежами, потому что твои работы стали моими, потому что ты — это я». Но однажды Таня узнает, что ее муж полюбил другую. Это разрушает все ее представления о семейной жизни. Тане придется выдержать этот удар судьбы. Для того, чтобы продолжать жить, нужна огромная внутренняя сила и решимость. Маленькая и наивная Таня найдет себя, вырастет как личность и судьба вновь столкнет ее с бывшей любовью. В этом образе можно найти много перекличек с Ибсеновской Норой из «Кукольного дома», обе женщины-куколки оказались сильнее и достойнее своих мужчин.

