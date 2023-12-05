В Театре комедии готовят новую редакцию «Турандот»

В Театре комедии имени Акимова 8, 9 и 30 декабря пройдут показы новой сценической версии театра по мотивам итальянской сказки Карло Гоцци «Турандот» и сказочной трагикомедии Фридриха Шиллера «Турандот, принцесса Китайская» в переводе Анны Ганзен. История о любви, волшебстве, таинственном Востоке, принцах и принцессах, превращениях, судьбе и выборе.
Карло Гоцци в XVIII веке создал жанр фьябы — философской сказочной площадной трагикомедии. Спектакль по этой пьесе стал главной работой Евгения Вахтангова в 1922 году в Камерном театре.
Действие происходит в вымышленном Китае, где принцесса задает неразрешимые загадки претендентам на свою руку и царство и наказывает тех, кому не повезло. Все меняется, когда на сцену выходит татарский принц Калаф и отгадывает загадки. Комизм и драматическое напряжение развиваются параллельно: комическая составляющая реализуется в интермедиях трио масок комедии дель арте — Панталоне, Бригеллы и Тартальи, а центральным действием становится противостояние Калафа и Турандот. Сюжет сказки содержит психологическую борьбу между любовью и ненавистью, самопожертвованием и гордыней. Точка, в которой все споры и войны между мужчиной и женщиной приходят к разрешению, — искренняя любовь.
Как настоящий венецианец, Карло Гоцци был экспертом и поклонником карнавала. Сюжет его пьесы развивается в загадочном Пекине, где карнавалы и маски являются неотъемлемой частью культуры, а яркость и изысканность восточных образов поражают воображение.
Над постановкой работают: художник-постановщик — Елена Шутина, художник по свету — Виктория Недопекина, хореограф — Яна Дынько.
12+
Арина Хек