В Главном штабе погрузят в эпоху расцвета Оманской империи и расскажут историю принцессы Занзибара

Проект посвящён периоду XVII/XIX веков, когда Оман объединил владения на Аравийском полуострове, в Западной Азии и на Восточном побережье Африки. Вы увидите предметы, которые приедут на выставку из Национального музея султаната: оружие, которое принадлежало султанам Омара и Занзибара, ордена и медали, печать, рукопись и литографию Корана.
Оман — государство на юго-востоке Аравийского полуострова, султанат, который, в отличие от соседних ОАЭ и Саудовской Аравии, почти не присутствует в новостной повестке. Порядка половины доминирующего в стране мусульманского населения Омана — мусульмане-ибадиты, это течение отличается и от суннизма, и от шиизма. Оман славится лаконичной современной архитектурой (чем разительно отличается от ОАЭ) и вообще следованием «особому пути» в арабском мире.
Выставочный зал будет разделён на две половины — мужскую и женскую, а в центре будет доминанта экспозиции — трон, изготовленный в XVIII в Султанате Занзибар. Он символизировал власть Омана в Восточной Африке. Вы увидите предметы, созданные во время правления династий ал-Йаруби (1624–1741 годы) и ал-Бусаиди (с 1746 года). Именно тогда возникла морская империя Омана, которая достигла пика своего величия в XIX веке и просуществовала до 1964 года. Отдельной темой на выставке станет история принцессы Занзибара Эмили Рюте (1844–1924) — первой арабской женщины, которая написала книгу воспоминаний. Вы увидите сами «Мемуары арабской принцессы» и её личные вещи.
Выставка «Оманская империя: Азия и Африка» пройдёт в залах Африки Главного штаба с 9 декабря 2023 по 26 января 2025. 0+