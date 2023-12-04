В Эрмитаже покажут севрский фарфор и его имитации, в том числе «Сервиз с камеями» и сервиз мадам Дюбарри

В Синей спальне Зимнего дворца вы увидите более ста пятидесяти предметов, среди которых будут вазы, посуда, фарфоровая пластика. Музей предлагает рассмотреть шедевры Севрской мануфактуры и оценить масштабы подражания её мастерам.



Фото: hermitagemuseum.org Поделиться Поделиться





На выставке «Севрский фарфор и имитации. От преклонения до обмана» вы увидите предметы, созданные на Севрской мануфактуре в XVIII — начале XIX века, работы мастеров Севра начала XX века по формам XVIII, изделия ИФЗ и мануфактуры Николая Борисовича Юсупова в Архангельском, а также фальсификат и работы сомнительного происхождения. Музей приводит слова Антуана Альби, исследователя, который много лет заведовал химической лабораторией в Севре о том, что сегодня девяносто из ста предметов под маркой Севра — подделки (или как минимум вызывают сомнения). Так что Эрмитаж приглашает тренировать глаз, искать различия — благо в собрании музея достаточно артефактов.



Например, на Императорском фарфоровом заводе традиционно восполняли утраты французских сервизов, и ещё в начале XX века создавали изделия в подражание Зелёному сервизу и знаменитым «Листьям капусты». На выставке вы увидите и две вазы, которые, как считалось, вместе с двумя аналогичными, которые сейчас хранятся в Павловске, подарил Александру I Наполеон Бонапарт. Но недавние исследования показали, что форма эрмитажных ваз отличается от оригинальной севрской: она не идеально яйцевидная, более уплощённая в диаметре, бронзовые ручки длиннее. Изучая «Опись вещей, находившихся в Эрмитаже с 1786 года», составленную камердинером Иваном Лукичом Лукиным, специалисты выяснили, что эрмитажные вазы на самом деле «с казённых фарфоровых заводов поднесены Государю Императору Александру I Действительным тайным Советником и Кавалером Гурьевым». В общем, в случае с Севром атрибуция — квест непростой даже для специалистов.



Фото: hermitagemuseum.org Поделиться Поделиться





История Севрской мануфактуры началась в 1740 году в Венсенском замке недалеко от Парижа, и поначалу небольшое фарфоровое производство было под влиянием образцов Мейсенской мануфактуры. Но французские мастера быстро набирали обороты, постепенно производство заняло весь замок, а потом переехало в Севр, где и находится до сих пор. И вскоре европейские производители стали подражать севрским мастерам — изяществу форм, оригинальности и богатству орнаментов, тонкости колористических решений. Среди оригинальных севрских шедевров на выставке будет знаменитый «Сервиз с камеями», созданный по заказу Екатерины II для Григория Потёмкина, сервиз мадам Дюбарри (той самой, про которую недавно вышел фильм с Джонни Деппом в роли Людовика XV), чашки с портретами Людовика XVI и Марии Антуанетты, декорированные эмалью.



Выставка «Севрский фарфор и имитации. От преклонения до обмана» пройдёт в Синей спальне Зимнего дворца с 7 декабря 2023 по 22 сентября 2024. 6+

