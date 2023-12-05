На сцену Мариинского выйдет «Анюта» — первая балетная премьера сезона

На исторической сцене Мариинского театра грядет первая балетная премьера сезона — постановка «Анюты» на музыку советского композитора Валерия Гаврилина. Это будет сценическая постановка телевизионной версии балета в постановке хореографа Владимира Васильева.
Телебалет вышел на советские экраны в 1982 году, его снял ленинградский режиссер Александр Белинский. Музыкальной основой послужили разные произведения Гаврилина (например, все прекрасно знают музыку безудержной «Тарантеллы»), собранные по рекомендациям композитора музыкальным руководителем постановки, дирижером Станиславом Горковенко.
Балет снимали на «Ленфильме». В съемках приняла участие знаменитая балетная пара — сам постановщик, Владимир Васильев, и его супруга Екатерина Максимова — блистательная танцовщица, для которой он и создал этот балет.
Постановка оказалась успешной, ее стали переносить с экрана на театральные сцены в разных городах и странах — от неаполитанского Сан-Карло до Большого театра (а несколько лет назад приезжала «Анюта» и в Петербург, в исполнении труппы Пермского балета). И вот теперь спектакль представят и в Мариинском театре.
Главные партии исполнят: 8 декабря — Рената Шакирова, Александр Сергеев, Роман Беляков, Алексей Тимофеев и Максим Изместьев, 9 декабря в 12:00 — Мария Ширинкина, Максим Зюзин, Руслан Стенюшкин, Роман Малышев и Ярослав Байбордин, 9 декабря в 19:00 — Надежда Батоева, Александр Сергеев, Константин Зверев, Никита Корнеев и Максим Изместьев.
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