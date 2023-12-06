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    В Музее истории религии расскажут, как правильно отмечать Хануку и Адвент

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    3 комментария

    Ханука, иудейский праздник света, начинается в этом году 7 декабря с заходом солнца и продолжается до 15 декабря. До Рождества еще далеко, но уже настал Адвент — так в католической традиции (и некоторых протестантских) называют предрождественский период. 18+

    Фото: pixabay.com
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    Изначально в Адвент полагалось поститься и размышлять о духовном — и в наши дни некоторые воздерживаются от мяса. В Хануку нужно угощаться и веселиться. Каждый день Хануки отмечается свечой в подсвечнике-ханукии, эти огоньки — память о 164 годе до н.э., когда небольшое войско Иегуды Маккавея освободило Иерусалимский храм, и хоть чистого масла для лампад в нем было всего на день, хватило его на восемь дней.

    В еловый адвентский венок тоже вставляют свечи, только не восемь, как во время Хануки, а четыре. Саму ханукию принято выставлять на подоконник — отмечающие Адвент также ставят на окно специальный светильник-арку.

    Музей истории религии (Почтамтская ул., д. 14) предлагает не мешать все в кучу, но при желании и со знанием дела приобщиться к обоим праздникам. 9 декабря будет экскурсия «Ханука. Праздник умножения света» (в 13:00), 10 декабря — экскурсия «Уже звезда восходит» (15:00). Подробности на сайте музея.

    Александра Шеромова

    Фото: pixabay.com

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    Комментарии 3

    Гость06 Дек 2023 в 13:08
    "Забивание мозгов"
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