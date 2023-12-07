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    В Центре Михаила Шемякина покажут работы художника от 1960-х до современности

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    Проект «Михаил Шемякин. Взгляд сквозь время» приурочен к выходу первого тома автобиографии художника «Моя жизнь: до изгнания». Организаторы обещают «Петербург Шемякина» в виде артефактов из мастерской художника на Загородном проспекте, а также новые работы по мотивам 1960-х.

    Фото: vk.com/chemiakin_centre
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    Выставка в Центре Михаила Шемякина конструирует «призрачную реальность, которую художник формировал вокруг себя». В этом мире сплетаются образы разных культур и предметы разных эпох: на выставке будут живопись и графика, две инсталляции, в которых Шемякин воссоздаст свои натюрморты 1960-х, фотографии того времени, иллюстрации к первому тому автобиографии художника «Моя жизнь: до изгнания». Организаторы обещают и медиа-объекты: видео из мастерской художника и онлайн-проект, посвящённый автопортретам Михаила Шемякина.

    Автопортрет — центральная тема будущей выставки (например, тот, что украшает обложку первого тома автобиографии). Автопортреты писали старые мастера, которыми любой художник вдохновляется в начале пути, вот и шемякинские портреты напомнят работы Веласкеса и Рембрандта. Вы также увидите, как шло становление магистральных тем Михаила Шемякина, на выставке будут разделы «Натюрморт», «Карнавальность».

    Фото: vk.com/chemiakin_centre
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    Выставка «Михаил Шемякин. Взгляд сквозь время» пройдёт в Центре Михаила Шемякина с 7 декабря 2023 по 10 марта 2024. 0+

    Фото: vk.com/chemiakin_centre
    Фото: vk.com/chemiakin_centre

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    Михаил Шемякин
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