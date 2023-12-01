В кино расскажут биографию буддийского монаха с необычной судьбой

Три Драгоценности — буддийское понятие, обозначающее три ключевые вещи в этой религии: Будду, учение и монашескую общину. А Геше Вангьял (1901–1983) — буддийский монах, ставший одним из первых проповедников тибетского буддизма в США. Калмык по национальности, он родился в Астраханской губернии. Затем жил в Тибете, в Индии, в Китае, контактировал с советскими разведчиками, ЦРУ и с британскими дипломатами, был другом Далай-Ламы, учился в монашеском университете и получил ученую степень «геше», что примерно означает «доктор»; наконец, переехал в США и преподавал там в Колумбийском университете, а также основал буддийский монастырь в штате Нью-Джерси. Среди его учеников — художники, активисты, тибетологи. Они расскажут в фильме о своем опыте общения с Геше Вангьялом.

