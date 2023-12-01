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    В прокат выходит драма с Викторией Исаковой о сложностях родительства

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    Фото: кадр из фильма
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    7 декабря на экранах стартует детективная драма режиссера Юрия Мороза «Лунатики». В основу сценария легли реальные события. Сюжет завязывается вокруг похищения известного рэпера Никиты Прозорова. Следователь Иванов обнаруживает, что похищение было инсценировано матерью Никиты Ренатой, телепродюсером. Пытаясь разобраться в деле, следователь погружается в трудные взаимоотношения матери и сына — и вдобавок сталкивается с новейшей компьютерной технологией, при помощи которой Рената откорректировала психику Никиты.

    Фото: кадр из фильма
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    Главные роли играют: Степан Белозеров, Алексей Филимонов («Великая. Золотой век»), Виктория Исакова («Эпидемия»).

    Фильм был отмечен призом на фестивале «Новый сезон» в Сочи как самый ожидаемый, а также получил награду за лучший сценарий на фестивале российского кино «Выборг».

    18+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма
    Фото: кадр из фильма

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    Родительство
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