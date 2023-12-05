Судмедэксперты и Водовозов бесплатно расскажут про судебную медицину и долгую жизнь

Чем занимаются судебные медики и как жить, чтобы если и попадать к медикам, то по возможности не судебным и не по болезни, а для профилактики? 9 декабря об этом в двух лекциях расскажут ординаторы Первого меда и токсиколог Алексей Водовозов. Бесплатно. 18+

Порядок лекций жизнеутверждающий. Сначала про судебно-медицинскую травматологию, потом про долгую жизнь. Первая лекция о методах исследования называется «Острый или тупой?» Среди тестов, которые проходит медперсонал, есть в частности такой: «Повреждения твердыми тупыми и острыми предметами». В «Бриллиантовой руке» был «не закрытый, а открытый перелом», а для судебных медиков «закрытыми» и «открытыми» бывают вообще повреждения, в зависимости от того, есть ли контакт с внешней средой. А переломы (в зависимости от много чего) могут быть линейные, террасовидные, спиралевидные и так далее. Ординаторы кафедры судебной медицины и правоведения Первого меда Александр Синопальников и Арина Новикова объяснят, чем занимается судебно-медицинская травматология и как реконструируют обстоятельства происшествия.

