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    Судмедэксперты и Водовозов бесплатно расскажут про судебную медицину и долгую жизнь

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    Чем занимаются судебные медики и как жить, чтобы если и попадать к медикам, то по возможности не судебным и не по болезни, а для профилактики? 9 декабря об этом в двух лекциях расскажут ординаторы Первого меда и токсиколог Алексей Водовозов. Бесплатно. 18+

    Фото: Freepik
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    Порядок лекций жизнеутверждающий. Сначала про судебно-медицинскую травматологию, потом про долгую жизнь. Первая лекция о методах исследования называется «Острый или тупой?» Среди тестов, которые проходит медперсонал, есть в частности такой: «Повреждения твердыми тупыми и острыми предметами». В «Бриллиантовой руке» был «не закрытый, а открытый перелом», а для судебных медиков «закрытыми» и «открытыми» бывают вообще повреждения, в зависимости от того, есть ли контакт с внешней средой. А переломы (в зависимости от много чего) могут быть линейные, террасовидные, спиралевидные и так далее. Ординаторы кафедры судебной медицины и правоведения Первого меда Александр Синопальников и Арина Новикова объяснят, чем занимается судебно-медицинская травматология и как реконструируют обстоятельства происшествия.

    Вторая лекция называется «Кто хочет жить подольше?» Однако лектор — врач и научный журналист Алексей Водовозов (автор книг «Пациент разумный» и «Лжедиагностика») ответит на другой вопрос: собственно, как жить подольше. Идем в лекторий «Охты 8» (Большеохтинский пр., 8) 9 декабря, регистрация через TimePad. Начало в 16:00.

    Александра Шеромова

    Фото: Freepik

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