На Дворцовой площади пройдет мультимедийный фестиваль «Страна света»

9 и 10 декабря на Дворцовой пощади состоится фестиваль «Страна света». Программа состоит из двух частей: мультимедийного шоу, посвященного 320-летию Петербурга, и конкурса, тема которого обозначена как «Малая родина» — в нем примут участие 10 команд.

Фото: stranasveta.com Поделиться Поделиться





Главное шоу с использованием передовых визуальных технологий — мэппинга, моушн-дизайна и VR-видео — развернется на фасаде арки Главного штаба. За 13 минут (столько длится 3D-спектакль) организаторы планируют рассказать историю Петербурга и о его самых значимых героях и местах. Спектакль будет проходить не в тишине: прозвучит как классическая музыка (например, Чайковского и Глинки), так и современная (например, музыка Светланы Сургановой), а также специально созданная для шоу.



Представление стартует в 18:00 и будет повторяться каждые 40 минут, закончится примерно в 22 часа, после чего до 22:50 на фасаде Главного штаба будут показаны мэппинги прошлых лет.



На фасаде Гвардейского корпуса покажут финальные работы конкурса «Страна света». В конкурсе, который стартовал в апреле, участвовало около 90 команд художников-видеографов, аниматоров, видеографиков из разных регионов России. До финала добралось 10 команд — их работы мы и увидим на Дворцовой. Тема конкурса — «Малая родина». Перед участниками ставилась задача рассказать о истории своего региона, культуре, знаковых достопримечательностях и героях. Насколько хорошо у них получилось справиться с задачей и кто победит в конкурсе — решат зрители. Голосование будет проходить на сайте «Страны света».



Фото: stranasveta.com Поделиться Поделиться





Для тех, кто не сможет побывать на Дворцовой, запланирована онлайн-трансляция в паблике ВК.

Вход на Дворцовую площадь свободный. 6+

