    Сейчас

    -12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -12˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -15

    1 м/с, вос

    772мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.58eur99.13

    На Дворцовой площади пройдет мультимедийный фестиваль «Страна света»

    603
    обсудить

    9 и 10 декабря на Дворцовой пощади состоится фестиваль «Страна света». Программа состоит из двух частей: мультимедийного шоу, посвященного 320-летию Петербурга, и конкурса, тема которого обозначена как «Малая родина» — в нем примут участие 10 команд.

    Фото: stranasveta.com
    ПоделитьсяПоделиться

    Главное шоу с использованием передовых визуальных технологий — мэппинга, моушн-дизайна и VR-видео — развернется на фасаде арки Главного штаба. За 13 минут (столько длится 3D-спектакль) организаторы планируют рассказать историю Петербурга и о его самых значимых героях и местах. Спектакль будет проходить не в тишине: прозвучит как классическая музыка (например, Чайковского и Глинки), так и современная (например, музыка Светланы Сургановой), а также специально созданная для шоу.

    Представление стартует в 18:00 и будет повторяться каждые 40 минут, закончится примерно в 22 часа, после чего до 22:50 на фасаде Главного штаба будут показаны мэппинги прошлых лет.

    На фасаде Гвардейского корпуса покажут финальные работы конкурса «Страна света». В конкурсе, который стартовал в апреле, участвовало около 90 команд художников-видеографов, аниматоров, видеографиков из разных регионов России. До финала добралось 10 команд — их работы мы и увидим на Дворцовой. Тема конкурса — «Малая родина». Перед участниками ставилась задача рассказать о истории своего региона, культуре, знаковых достопримечательностях и героях. Насколько хорошо у них получилось справиться с задачей и кто победит в конкурсе — решат зрители. Голосование будет проходить на сайте «Страны света».

    Фото: stranasveta.com
    ПоделитьсяПоделиться

    Для тех, кто не сможет побывать на Дворцовой, запланирована онлайн-трансляция в паблике ВК.

    Вход на Дворцовую площадь свободный. 6+

    Фото: stranasveta.com
    Фото: stranasveta.com

    По теме

    Дворцовая плошадьКуда сходить бесплатно
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close