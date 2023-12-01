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    Кентервильское привидение заговорит голосом Гарика Харламова

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    Фото: кадр из фильма
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    7 декабря в кино выходит британско-канадский мультфильм режиссера Кима Бердона «Кентервильское привидение». Это новая экранизация знаменитой готической сказки Оскара Уайльда. По сюжету, семейство Отисов приобретает старинное английское поместье, но в доме уже триста лет живет призрак сэра Саймона де Кентервиля, который считает дом своим. Привидение пытается изгнать новых жильцов, но не тут-то было: никто его не боится, а дочь Отисов Вирджиния пытается помочь призраку избавиться от древнего проклятия.

    В оригинале героев озвучили Стивен Фрай, Хью Лори и Эмили Кэри («Дом Дракона»). В русском дубляже персонажи заговорят голосами отечественных актеров: привидение озвучит комик Гарик Харламов, Вирджинию — 14-летняя видеоблогерша Милана Некрасова, а мать семейства миссис Отис — комедийная актриса Марина Федункив.

    6+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма

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    МультфильмГарик Харламов
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