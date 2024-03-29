Куда пойти 29 — 31 марта: MELANCHOLIA в KGallery, ода хлебу в танце и пластилиновые солдатики

Фото: предоставлено организаторами фестиваля Context. Diana Vishneva Поделиться Поделиться





В последние выходные марта поддержку и положительные эмоции можно получить на первом проекте из серии событий Context. Diana Vishneva или на ностальгическом фестивале «Брат-2: Живой Soundtrack». В Фонтанном Доме проходит встреча с первым директором музея Анны Ахматовой, а в театрах говорят о любви.



Актуальное Фестиваль в честь Балабанова объединит группы 29 марта, 19.00, 16+

Пятничным вечером в СК «Юбилейный» пройдет фестиваль «Брат-2: Живой Soundtrack», посвященный 65-летию Алексея Балабанова. На одной сцене соберутся музыканты и группы, чьи композиции звучали в знаменитом фильме режиссёра: Вячеслав Бутусов, Вадим Самойлов, лидер группы «Смысловые Галлюцинации» Сергей Бобунец, Настя Полева, группа «Маша и Медведи», Олег Гаркуша («АукцЫон»). Зрители не только услышат музыку, но и узнают интересные факты о сьёмках второй части «Брата». Организаторы предупреждают: после трагедии в «Крокусе» на концерте будут предприняты дополнительные меры безопасности, поэтому стоит приезжать заранее.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





На фестивале Дианы Вишневой станцуют в честь хлебозавода 30 марта, 20.00, 16+

На «Левашовском хлебозаводе» открывается фестиваль Context. Diana Vishneva, тема которого в этом году — «танец и архитектура». Первый проект получил название «По ту и по эту сторону», и его основой стал перформанс «Архи-текстура». Авторы и танцовщики обращаются к пространству хлебозавода и рассматривают его как «срез культурного контекста, восприятие которого изменяется в исторической перспективе». Все движения будут напоминать «потоки конвейера» и трансформацию обрядов прошлого в практику вечного механизированного производства.



«Полторы комнаты» покажут фарфор современницы С 29 марта до 30 апреля, 16+

В Музее Бродского «Полторы комнаты», как и рассказывала «Фонтанке» куратор пространства Марина Лошак, открылась совсем нехарактерная для места выставка современного художника. Автором экспозиции «Между квадратом окна и портретом прадеда» стала Лиза Бобкова, выпускница академии Штиглица. Вдохновившись текстами Бродского и Петербургом — его видами, запахами, текстурами — она создала серию работ на неглазурованном фарфоре, который также называют «бисквит».



Театральный музей отмечает профессиональный праздник 30 марта, 0+

С прошлых выходных Театральный музей перенёс праздник в честь Международного дня в формате фестиваля-марафона «Весь день — театр» на уик-энд наступающий. В программе — экскурсия «Музыка в театре: рождение смыслов», спектакль по пьесе Славомира Мрожека «Эмигранты», в котором сыграют участники проекта «Вторая студия» Антон Горчаков и Сергей Паньков, а также акустический концерт. Паблик-ток о театре и экскурсия, посвящённая трансформации смыслов на сцене «сквозь века», пройдут 13 апреля.



С наследием искусствоведа познакомят его «подопечные»

Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





До 28 апреля, 18+

Личность Аркадия Ипполитова, хранителя итальянской гравюры XVI–XVII веков Отдела западноевропейского искусства Эрмитажа, объединит самых разных художников и авторов на новой выставке в KGallery. Известного искусствоведа не стало в ноябре прошлого года, и теперь проект MELANCHOLIA, посвящённый его памяти, предлагает взглянуть на наследие Ипполитова через образы авторов, которым он уделял время. По такому принципу в экспозиции кураторы собрали работы Беллы Матвеевой, Бориса Смелова, Георгия Гурьянова, Дмитрия Сироткина, Егора Острова, Максима Атаянца, Михаила Розанова, Ольги Тобрелутс, Тимура Новикова и легендарного группового проекта «Золотой Осёл».



В театре «RJ» покажет Шекспира по-новому 29 марта, 14.00 и 16.30, 12+



В пятницу в здании Варшавского вокзала режиссёр Ильдар Хуснуллин представит спектакль «RJ» — «постдраматическую свадьбу-вечеринку», в основу которой легла история «Ромео и Джульетты». Сюжет о том, как любовь выживает в мире, где все ей сопротивляются, был создан постановщиком во время работы лаборатории сайт-специфического театра «Свое место». Вход на показ — по регистрации.



В ТЮЗе рассмотрят психологию гордыни и кротости 29 марта. 20.00, 18+

Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева в этот уик-энд показывает премьеру — «Кроткая. Монтаж» по мотивам повести Фёдора Достоевского. Постановка молодого режиссёра Артёма Злобина станет исследованием отношений людей, которые не сумели быть вместе. Уже после окончания отношений герой «Кроткой» попробует переиграть всё в своей голове и понять, почему всё сложилось именно так. Гордыня столкнётся со смирением, а мечта — с неприглядной реальностью.



«12 стульев» перенесут в «ревущие 20-е» 29 — 31 марта, 19.30, 18+

Театр «Левендаль» отмечает 150-летие со дня рождения Всеволода Мейерхольда премьерой «12 стульев» по роману Ильфа и Петрова. В спектакле Искандера Сакаева авантюризм станет чертой, которая ведёт к краху и не помогает обмануть судьбу. В роли Остапа Бендера выступит Владислав Алтайскийб, а в его спутника Кису Воробьянинова перевоплотится Руслан Дубовик.Постановка включает в себя множество стилистических отсылок к «ревущим 20-м», а артисты применяют в игре особый метод сценического реализма — биомеханику Мейерхольда.



Фото: levendal.ru Поделиться Поделиться





На бал Красавицы и чудовища приглашают артисты «Легенды» 31 марта, 11.00 и 14.00, 6+



Магия превращений, история дружбы и любви, великолепные наряды — всем этим детей и их родителей готовятся удивить на спектакле «Красавица и чудовище». Представление в театре «Легенда» — музыкальное: герои танцуют на балах, громко заявляют о своих чувствах и учат детей оставаться собой.

В музеях Костюмы модельера-новоакадемиста показывает Эрмитаж

До 14 апреля, 0+

В фойе Эрмитажного театра до середины весны выставили костюмы легендарного петербургского дизайнера Константина Гончарова: помимо повседневных платьев и вечерних нарядов, музей показывает образцы театральных костюмов, которые он создавал. Гончаров постоянно участвовал в проектах Новой Академии изящных искусств Тимура Новикова, прославился как стилист группы «Кино», а снимки его работ вошли в юбилейный альбом Vogue, когда автору было всего 20 лет. Место для нынешней выставки «Строгий юноша: театр и мода Константина Гончарова» выбрано не случайно: именно в фойе Эрмитажного театра дизайнер мечтал показать свои костюмы к постановке «Золотой осёл», и спустя десятилетия это случилось. Большую коллекцию костюмов стилиста в дар Эрмитажу передала ведущий научный сотрудник Отдела новых и новейших течений Русского музея Екатерина Андреева.



«Фигуры речи» опишут реальность обыденности С 30 марта до 7 апреля, 18+

Галерея «10.203» на Исткабеле в преддверии апреля стала пространством для выставки «Фигуры речи» о меланхолии и обыденности. Художник Максим Савва погружает зрителя в собственные воспоминания. Многие зарисовки представлены словами или рисунками в виде текстов на обрывках листов и рекламных буклетах. Последовательность событий и эмоции им сопутствующие, посетителям придётся собирать самим и тем самым глубже заглянуть в «фигуры речи»



Ода заводам — на выставке-посвящении До 28 апреля, 12+

«100 лет. Владимир Ветрогонский. Продолжение…» — масштабный проект в Музее Академии художеств, который знакомит со знаковым мастером отечественной графики второй половины XX века. Основную линию экспозиции составила излюбленная тема Ветрогонского: заводы и масштабные стройки, проникнутые духом индустриального романтизма. Автор создавал большие серии литографий и линогравюр, работа над которыми зачастую продолжалась на протяжении нескольких лет. Благодаря тому, что в залах представлены произведения из разных периодов творческой жизни автора, легко проследить, как его стиль постепенно трансформировался, добавляя к репортажности лирическую «раскованность» и свободу. На выставке будут представлены работы учеников и последователей художника.



Пластилиновые солдатики сойдутся на выставке До 31 мая, 0+

Выставка «Пластилиновое войско Леонида Зайцева» открывается в Военно-историческом музее артиллерии. Зайцев был мастером-мозаичистом, много лет работал в Академии художеств, и увлекался историей войны 1812 года. Эта страсть привела его к созданию больше пяти тысяч фигурок из пластилина. При лепке представители русской, французской и других европейских армий, которые принимали участие в Наполеоновских войнах, Зайцев прорабатывал детали обмундирования и придавал каждому солдату особенные черты. Для выставки кураторы отобрали самые характерные фигуры.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Узнать новое Первый директор музея Ахматовой расскажет об Артуре и Анне 31 марта, 17.30, 14+

В Фонтанном доме создатель и первый директор Музея Анны Ахматовой Нина Попова выступит с лекцией «Артур и Анна». Она расскажет о взаимовлиянии и отношениях Анны Ахматовой и композитора Артура Лурье — представителя музыкального футуризма и русского авангарда.

В прошлое Театра имени Ленсовета перенесёт историк 29 марта, 18.30, 16+

О временах, когда в Театре имени Ленсовета играли самые известные советские артисты, и о годах более ранних, когда здание на Владимирском проспекте становилось то игорным домом, то купеческим клубом, в пятницу историк Михаил Седунов расскажет на бесплатной лекции. Встреча пройдёт в библиотеке Тимирязева, слушателям желательно записаться через социальные сети.



На экранах Героини Хэтэуэй и Честейн станут врагами в «Материнском инстинкте» С 28 марта, 18+

В прокат выходит триллер Бенуа Деломм «Материнский инстинкт» с Энн Хэтэуэй и Джессикой Честейн в главных ролях. Они играют соседок, каждой из которых казалось бы, не на что жаловаться: у них есть дома, мужья и прекрасные дети. Идиллия рушится, когда одна из женщин становится случайной свидетельницей гибели ребёнка подруги. Чувство вины и жажда мести приводят к трагичным последствиям.

«Сказки Гофмана» преобразились в российских реалиях С 28 марта, 16+

На экранах — комедийная драма дебютантки Тины Баркалаи «Сказки Гофмана» о женщине, которая живёт без любви и пытается прокормить семью, работая в двух местах. В картине снялись Екатерина Вилкова, Максим Стоянов и Евгений Цыганов.



Автор: youtube.com/NMGKinoprokat

Любимчик критиков теперь в российском прокате С 28 марта, 18+

