«12 стульев» сыграют в театре «Левендаль»

29, 30 и 31 марта театр «Левендаль» будет отмечать 150-летие со дня рождения Всеволода Мейерхольда и покажет премьеру спектакля «12 стульев» по роману И.Ильфа и Е. Петрова режиссёра Искандера Сакаева.



Фото: levendal.ru/ Поделиться Поделиться





Невероятные приключения великого хитреца времен НЭПа, составившие основу спектакля, появились на свет благодаря таланту Ильфа и Петрова в 1928 году. Получив одобрение при публикации, роман запретили к печати через 20 лет, в 1948 году за антисоветские настроения. «Реабилитировать» остроумную дилогию об Остапе Бендере удалось только в 1956 году во времена хрущевской оттепели. Эта история стала классикой, полновесной энциклопедией советской жизни 1920-х годов, однако, не осталась пылиться в своем времени. Мастера смекалки, подобные товарищу Бендеру, всегда присутствовали и будут существовать во все времена, и потому представляют интерес для театра.



Жанр спектакля театр обозначает как «трагикомедию авантюризма в двух злоключениях с антрактом». Обаятельный плут Остап Бендер с грациозной легкостью движется к неминуемой катастрофе будто не по своей воле. В своей постановке «12 стульев» Искандер Сакаев выводит авантюризм как явление, разрушающее не только общество, но и самого авантюриста, который, сколько бы ни пытался обмануть судьбу, всегда получает заслуженное возмездие. Постановка включит в себя множество стилистических отсылок к «ревущим 20-м», а артисты применят в своей игре метод «биомеханики» Мейерхольда.



Роль знаменитого Остапа Бендера исполнит Владислав Алтайский, а в роли его спутника Кисы Воробьянинова выступит Руслан Дубовик.

18+

Арина Хек

