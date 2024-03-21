Фестиваль «Брат-2: Живой Soundtrack» приглашает окунуться в музыкальный мир культового фильма

29 марта в СК «Юбилейный» пройдет фестиваль «Брат-2: Живой Soundtrack», посвященный
Фильмы Балабанова, в частности «Брат-2», стали настоящим феноменом культурной жизни, а музыка, выбранная режиссером для саундтрека культового фильма, стала неотъемлемой частью той эпохи — но звучит актуально и сейчас.
На фестивале «Брат-2: Живой Soundtrack» соберутся музыканты и группы, чьи композиции звучали в фильме: Вячеслав Бутусов, Вадим Самойлов, лидер группы «Смысловые Галлюцинации» Сергей Бобунец, Настя Полева, группа «Маша и Медведи», Олег Гаркуша («АукцЫон»).
Зрителей ждут более четырех часов атмосферы любимого фильма, интересных фактов о съемочном процессе и о самом режиссере.
Мероприятие проведет Олег Гаркуша вместе с Алексеем Петровским, ведущим «Нашего радио Санкт-Петербург».
16+