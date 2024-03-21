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    Фестиваль «Брат-2: Живой Soundtrack» приглашает окунуться в музыкальный мир культового фильма

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    29 марта в СК «Юбилейный» пройдет фестиваль «Брат-2: Живой Soundtrack», посвященный 65-летию режиссёра Алексея Балабанова.

    Фото: предоставлено организаторами
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    Фильмы Балабанова, в частности «Брат-2», стали настоящим феноменом культурной жизни, а музыка, выбранная режиссером для саундтрека культового фильма, стала неотъемлемой частью той эпохи — но звучит актуально и сейчас.

    На фестивале «Брат-2: Живой Soundtrack» соберутся музыканты и группы, чьи композиции звучали в фильме: Вячеслав Бутусов, Вадим Самойлов, лидер группы «Смысловые Галлюцинации» Сергей Бобунец, Настя Полева, группа «Маша и Медведи», Олег Гаркуша («АукцЫон»).

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    Зрителей ждут более четырех часов атмосферы любимого фильма, интересных фактов о съемочном процессе и о самом режиссере.

    Мероприятие проведет Олег Гаркуша вместе с Алексеем Петровским, ведущим «Нашего радио Санкт-Петербург».

    16+

    Фото: предоставлено организаторами

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