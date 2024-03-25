В прокат выпускают комедийные «Сказки Гофмана». В главных ролях Евгений Цыганов и Екатерина Вилкова

28 марта на российские экраны выходит комедийная драма дебютантки Тины Баркалаи «Сказки Гофмана». В центре сюжета — неприметная «серая мышка» Надя Страхова, много лет живущая с мужем Виталиком в браке без любви. Днем Надя работает в районной библиотеке, а вечером — в гардеробе в театре. Но однажды все меняется: хозяин дорогого пальто, рекламщик Гарик замечает, что у Надежды — очень красивые руки. И её жизнь меняется радикально.
Так что фильм — никоим образом не пересказ историй знаменитого немецкого романтика: с Гофманом сюжет связывает разве что книжка, которую героиня Екатерины Вилковой выдаёт в библиотеке. В фильме снялись Екатерина Вилкова («Стиляги», «А зори здесь тихие») в роли Нади, Максим Стоянов («The Телки») — Виталик, Евгений Цыганов («Оттепель», «Мастер и Маргарита») — Гарик. В других ролях — Алексей Гуськов («Граница. Таёжный роман») и Ксения Кутепова («Территория»).
Премьера фильма прошла в рамках фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче», где «Сказки Гофмана» стали фильмом открытия смотра и к тому же получили специальную награду от телеканала «Россия».
16+
Матвей Пирогов