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    На фестивале Context. Diana Vishneva станцуют о производстве хлеба

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    На «Левашовском хлебозаводе» открывается фестиваль Context. Diana Vishneva, тема которого в этом году — «танец и архитектура».

    Фото: contextfest.com/
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    Первый его проект называется «По ту и по эту сторону» (16+) и состоит из перформанса «Архи-текстура» и специально созданной архитектурной инсталляции. Перформанс можно будет посмотреть 28 и 30 марта в 20:00 по билетам, интерактивную инсталляцию — бесплатно, с 1 по 11 апреля.

    Авторы проекта, объединяя хореографию, предметное искусство, звук (состоящий из текстов, шумов, голосов танцовщиков) и видео, рассматривают Левашовский хлебозавод как «срез культурного контекста, восприятие которого изменяется в исторической перспективе».

    «Архитектор и инженер Георгий Марсаков внедряет «жёсткий» конвейер, суть которого — постоянное движение агрегатов по кругу, чтобы достичь небывалой производительности, задать курс на механизированную выпечку, — напоминает автор проекта «По ту и по эту сторону» Дина Верютина. — Хлеб утрачивает свое символическое значение, становится продуктом бесконечного движения конвейера. В новую эпоху создаётся новый ритуал, где практически исключается телесный контакт человека с хлебом. Заводские сооружения эпохи индустриализации меняют коммуникацию людей с образами и обрядами прошлого, коммуникацию людей между собой и между социальными группами. В настоящем многие из этих сооружений становятся точкой притяжения творчества, создают пространства для диалога представителей разных дисциплин».

    Хореограф перформанса Ксения Бурмистрова рассказывает, что через телесность исследует «уровни чувственных и эмоциональных состояний, этажи памяти, внутренние и внешние опоры».

    «Танцовщики здесь — персоналии, которые хочется рассмотреть: они напоминают то рабочих Хлебозавода, то архитекторов, которые монтируют объект», — объясняет она, добавляя, что «пространство перформанса движется потоком как конвейер, давая отсылку заводским процессам производства хлеба».

    На сцену выйдут: Арина Ахметова, Ангелина Боярко, Алина Костарева, Рената Назметдинова, Александр Носов, Любовь Савчук, Арсений Смирнов, Ангелина Фёдорова, Ринат Ханджян, Олег Эпов.

    Сам фестиваль Context в этом сезоне включает также творческую резиденцию для хореографов и архитекторов, конкурс на создание спектакля современного танца, показы спектакля «Дуо» на сцене БДТ 21 и 22 июня и премьеру одноактных балетов по произведениям Горького, которая пройдет в Нижнем Новгороде 5–7 июля.

    Фото: contextfest.com/

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