Энн Хэтэуэй и Джессика Честейн сойдутся в схватке, ведомые «Материнским инстинктом»

28 марта в прокат выходит триллер Бенуа Деломм «Материнский инстинкт». Главные героини — Элис и Селин. Они — соседки и подруги, живущие в симпатичном пригороде в своих уютных домиках. У обеих есть успешные мужья и сыновья примерно одного возраста. Идиллия разбивается вдребезги, когда погибает в результате нелепой случайности сын Селин. Элис была свидетельницей несчастного случая и ей начинает казаться, что Селин считает её виновной в смерти сына. Более того — что она жаждет мести. Напряжение растёт, когда Селин начинает сближаться с сыном Элис…
Сценарий фильма основан на романе бельгийки Барбары Абель, который уже был экранизирован в 2018 году во Франции. В новой картине двух подруг сыграли лауреатки «Оскара» Энн Хэтэуэй («Интерстеллар») и Джессика Честейн («Прислуга»), роли их мужей исполнили Джош Чарльз («Хорошая жена») и Андерс Даниельсен Ли («Худший человек на свете»). Слоган фильма — «Не верь ничему, кроме своих инстинктов».
18+
Матвей Пирогов