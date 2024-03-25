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    Энн Хэтэуэй и Джессика Честейн сойдутся в схватке, ведомые «Материнским инстинктом»

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    Фото: vlgfilm.ru
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    28 марта в прокат выходит триллер Бенуа Деломм «Материнский инстинкт». Главные героини — Элис и Селин. Они — соседки и подруги, живущие в симпатичном пригороде в своих уютных домиках. У обеих есть успешные мужья и сыновья примерно одного возраста. Идиллия разбивается вдребезги, когда погибает в результате нелепой случайности сын Селин. Элис была свидетельницей несчастного случая и ей начинает казаться, что Селин считает её виновной в смерти сына. Более того — что она жаждет мести. Напряжение растёт, когда Селин начинает сближаться с сыном Элис…

    Фото: vlgfilm.ru
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    Сценарий фильма основан на романе бельгийки Барбары Абель, который уже был экранизирован в 2018 году во Франции. В новой картине двух подруг сыграли лауреатки «Оскара» Энн Хэтэуэй («Интерстеллар») и Джессика Честейн («Прислуга»), роли их мужей исполнили Джош Чарльз («Хорошая жена») и Андерс Даниельсен Ли («Худший человек на свете»). Слоган фильма — «Не верь ничему, кроме своих инстинктов».

    18+

    Матвей Пирогов

    Фото: vlgfilm.ru
    Фото: vlgfilm.ru

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