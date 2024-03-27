В Музее артиллерии покажут уникальное «пластилиновое войско»

В марте 1814 года русская армия подошла к французской столице, что ознаменовало окончательную победу над Наполеоном. Париж капитулировал 31 марта. Отсылка к этим историческим событиям стала для музея поводом показать часть коллекции пластилиновых солдатиков, которую музею подарила семья Леонида Зайцева.

Леонид Зайцев был мастером-мозаичистом, много лет работал в Академии художеств. Он с детства увлекался лепкой из пластилина и параллельно интересовался историей войны 1812 года, и оба увлечения сошлись в хобби, которым Зайцев занимался всю жизнь. Он создал более пяти тысяч пластилиновых фигурок, среди них есть представители всех полков русской, французской и других европейских армий, которые принимали участие в Наполеоновских войнах. Созданные Зайцевым фигурки точно воспроизводят детали обмундирования и снаряжения солдат.

В музее отмечают, что в силу масштаба работы Леонида Зайцева все фигурки на выставке показать невозможно, поэтому кураторы выбрали из коллекции фигурки солдат тех войск, которые участвовали в событиях накануне капитуляции Парижа. Вы увидите русские, французские и польские кавалерийские полки, включая гвардию, пехотные и артиллерийские полки.

Дополнят выставку «пластилинового войска» живописные и графические работы, которые иллюстрируют события марта — апреля 1814 года: сражение при Фер-Шампенуазе 25 марта, сражение 30 марта у Парижа, вступление союзных войск в Париж 31 марта и расквартирование русских войск в столице Франции и ее окрестностях. Также на выставке будет работать «мастерская», где все желающие смогут сделать бумажных солдатиков.



Выставка «Пластилиновое войско Леонида Зайцева» пройдёт в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи с 27 марта (открытие в 12 часов) по 31 мая 2024 года. 0+

