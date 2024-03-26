Историк бесплатно расскажет о прежних жизнях Театра Ленсовета и его «дотеатральную» историю

В 1960–1980 годы было не достать билеты на «Интервью в Буэнос-Айресе», «Люди и страсти», «Дульсинею Тобосскую». А когда-то в это здание не Мельпомена, а нелегкая заносила и Некрасова, и Достоевского. 29 марта в библиотеке Тимирязева слушаем лекцию «Золотой век» Театра имени Ленсовета» историка М. Ю. Седунова , приуроченную к Всемирному дню театра. Бесплатно. 16+



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1976-й: Михаил Боярский еще не стал всесоюзным Д’Артаньяном; Анатолию Равиковичу еще несколько лет до прославившей его роли Льва Хоботова из «Покровских ворот». А билетов на спектакль с их участием, «Интервью в Буэнос-Айресе» (по пьесе Генриха Боровика, больше известного в качестве журналиста-международника) — не достать. Еще бы: там звезда Алиса Бруновна Фрейндлих.



Многие зрители, возможно, и не подозревают: заходя в зрительный зал, они входят в бальную залу. Она располагалась здесь при первых владельцах здания, купеческой семье Корсаковых. А под нынешним балконом — место, где играли в карты Достоевский и Некрасов. К тому времени хозяином здания был уже Купеческий клуб, но «свои» называли его (то есть здание) Владимирским игорным домом.



Интересно, что «театральным» этот дом стал вскоре после революции. Вместе с клубом имени Карла Маркса сюда вселился новый «Свободный театр». Он, в частности, радовал публику программой «Вечера живой революционной радости и бодрых настроений». Но целенаправленно под театральные нужды дом перестроили в 1930-х: здесь играли спектакли Театр рабочей молодежи, Новый театр юного зрителя. В те времена театр, который мы знаем как «Ленсовета», жил еще по совсем другому адресу…



29 марта узнаем подробности истории театра и его «золотого века», совершим виртуальную прогулку по этому зданию и вспомним его «дотеатральную» историю. Встречаемся в Библиотеке им. К. А. Тимирязева (ул. Шкапина, 6). Записаться можно на странице библиотеки во «ВКонтакте». Начало в 18:30.

