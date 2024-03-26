В KGallery пройдет выставка, посвященная Аркадию Ипполитову

Вы увидите работы Беллы Матвеевой, Бориса Смелова, Георгия Гурьянова, Дмитрия Сироткина, Егора Острова, Максима Атаянца, Михаила Розанова, Ольги Тобрелутс, Тимура Новикова и легендарного группового проекта «Золотой Осёл». К выставке приурочат публикацию сборника статей и эссе Ипполитова, а также текстов его друзей и соратников.



Аркадий Ипполитов Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Кураторы отмечают уникальность проекта — впервые в центре выставки современных художников будет фигура искусствоведа, историка и писателя. Личность Аркадия Ипполитова (1958–2023), хранителя итальянской гравюры XVI–XVII веков Отдела западноевропейского искусства Эрмитажа объединит самых разных художников и авторов. Выставка «MELANCHOLIA. Памяти Аркадия Ипполитова» родилась из идеи художницы Ольги Тобрелутс собрать воедино тексты Ипполитова о современных художниках — и, по совместительству, друзьях и знакомых искусствоведа. Ольга Тобрелутс стала сокуратором выставки, и она напомнила, что Ипполитов никогда не брался писать о том, что его не увлекает. Его тексты — этакие жемчужины, которые сложно найти по отдельности, так как создавались они для малотиражных каталогов и релизов, которые существуют только на бумаге. Друг Ипполитова, критик Сергей Николаевич, и галеристка Кристина Березовская предложили сделать не только сборник текстов, но и выставку в KGallery.



Дана Тукабаева Фото: предоставлено организаторами Дмитрий Сироткин. Окно. 2017 Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Название проекта отсылает к единственной работе, которую Ипполитов за свою жизнь заказал художнику: это картина Егора Острова по мотивам гравюры Альбрехта Дюрера «Melencolia I». Кураторы также напоминают об особом подходе искусствоведа в общении с художниками и авторами: он каждому из них уделял время индивидуально, круг его друзей не был «тусовкой». Тем интереснее мозаика, в которую сложатся герои текстов Ипполитова на выставке.



Аркадия Ипполитова, который скончался в ноябре прошлого года в Петербурге, называли «последним петербургским денди». Искусствовед, куратор, писатель, он был «певцом Италии», специализировался на маньеризме, античной и христианской иконографии, кино.

Выставка «MELANCHOLIA. Памяти Аркадия Ипполитова» пройдёт в KGallery с 27 марта по 28 апреля 2024 года. 18+

