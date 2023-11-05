В Петербурге скончался известный искусствовед Аркадий Ипполитов

Известный искусствовед, куратор и автор книг Аркадий Ипполитов скончался в Петербурге в возрасте 65 лет. Об этом сообщила в своем телеграм-канале 5 ноября главный редактор профильной газеты The Art Newspaper Милена Орлова.

Аркадий Ипполитов был специалистом по итальянскому искусству XV-XVII веков, маньеризму, зарубежному искусству ХХ века, истории кинематографа. Много лет проработал в Эрмитаже — сначала придя туда на работу в библиотеку, по окончании кафедры искусств истфака ЛГУ, затем перешел на работу в Отдел западноевропейского искусства, стал хранителем кабинета итальянской гравюры. Ипполитов активно и созидательно участвовал в творческой жизни города — был членом правления института Pro Arte, дружил с художником Тимуром Новиковым. Был членом редколлегии журнала «Сеанс». Преподавал историю искусств в Европейском университете. Был координатором проекта «Эрмитаж-Гуггенхайм». Много работал в Москве.

Среди самых известных его проектов — выставки Джексона Поллока, Маурица К. Эшера, «Илья и Эмилия Кабаковы. „Случай в музее“ и другие инсталляции», «Дворцы, руины и темницы. Джованни Баттиста Пиранези и итальянские архитектурные фантазии XVIII века» в Эрмитаже, масштабный проект «ROMA AETERNA. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо» в Третьяковской галерее, московская выставка Михаила Врубеля.

В 2008 году вышел фильм об Аркадии Ипполитове, композитором картины был Леонид Десятников.