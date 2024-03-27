В фойе Эрмитажного театра покажут костюмы легендарного петербургского дизайнера Константина Гончарова

На выставке «Строгий юноша: театр и мода Константина Гончарова» музей представит гостям работы Гончарова, которые Эрмитажу передала доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Отдела новых и новейших течений Русского музея Екатерина Андреева.



Фото: (с) Эрмитаж Поделиться Поделиться





Вы увидите повседневные платья и вечерние наряды, а также костюмы, которые Гончаров создавал для сценических проектов (среди прочего в Эрмитаже теперь хранятся театральные костюмы к постановке Новой Академии «Золотой осёл»).



Константин Гончаров (1969–1998) родился в Ленинграде, учился в техникуме лёгкой промышленности, в 80-е работал в Театре оперы и балета им. С. М. Кирова (Мариинском). Там он выполнял эскизы к «Лебединому озеру» и «Жизели». С 1988 года Гончаров постоянно участвовал в проектах Новой Академии изящных искусств Тимура Новикова, прославился как стилист группы «Кино». «Строгий юноша» — бренд Константина Гончарова, так называлось ателье на Австрийской площади, которое Гончаров открыл в 1994 году и которое стало точкой притяжения петербургской богемы. Дизайнеру было всего двадцать лет, когда фотографии его работ вошли в юбилейный альбом Vogue. Константин Гончаров не раз получал призы и премии на фестивалях авангардного искусства.



Костюмы Константина Гончарова — это синтез из предчувствия тенденций, петербургского неоакадемизма и театральности и, конечно, ощущения стиля и меры. Эрмитажные специалисты напоминают, что искусство Гончарова неразрывно связано одновременно с глобальным и локальным контекстом: «исследователи моды вспоминают безупречный крой Чарльза Ворта, сюрреалистические фантазии Эльзы Скиапарелли, ироничный эстетизм Тьерри Мюглера».



Фото: (с) Эрмитаж Фото: (с) Эрмитаж Поделиться Поделиться





В 1995 году именно в Эрмитажном театре состоялась премьера балета Сергея Вихарева «Леда и Лебедь», костюмы для которого разработал Гончаров. Ну а завершив работу над костюмами к «Золотому ослу», Гончаров мечтал показать их в фойе Эрмитажного театра. Теперь эта мечта сбывается.



Выставка «Строгий юноша: театр и мода Константина Гончарова» пройдёт в Фойе Эрмитажного театра с 28 марта по 14 апреля 2024 года. 0+

