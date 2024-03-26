Театральный проект 27 представит сайт-специфик спектакли для подростков в здании Варшавского вокзала

С 27 по 29 марта состоятся показы спектаклей, созданных «Театральным проектом 27» и пространством «Vokzal 1853» в рамках лаборатории сайт-специфического театра для подростковой аудитории «Свое место».



Фото: vk.com/festvsmisle Поделиться Поделиться





«Свое место» — лаборатория, в рамках которой режиссерам было предложено придумать спектакль для подростков в не театральном пространстве. В этом году спектакли были созданы в историческом здании Варшавского вокзала.

27 марта будет представлен спектакль Александра Дегтярева «Прощение/Прощание». Это документальный аудиоспектакль спектакль, который основан на мыслях и чувствах подростков и их родителей. Реальные герои размышляют о прощении, расставании, выборе, потере и приобретении. Погружаясь в переживания героев спектакля и вспоминая свои чувства, рождавшиеся в похожие моменты, зритель не просто наблюдает, а становится частью происходящего, превращаясь из посетителя «Варшавского вокзала» в соавтора спектакля.

Режиссер Александр Дегтярёв о спектакле: «Очень хотелось сделать по-настоящему честный спектакль, который бы не преуменьшал проблемы подростков, сравнивая их с проблемами взрослых, а ставил их на одну ступень, побуждал к совместному рассуждению и поиску. Порой мы встречаемся с выбором: простить или проститься».

28 марта пройдут показы спектакля «Подвешенный в шинели», который Варвара Сополева придумала на основе гоголевской «Шинели». Душа Акакия Акакиевича Башмачкина нашла свое последнее пристанище в здании «Варшавского вокзала», однако старуха, у которой он жил, до сих пор беспокоится за его судьбу. Вместе с ней зрители при помощи спиритического сеанса попытаются узнать истинную причину его смерти и, возможно, помочь его душе обрести покой. Будьте осторожны: события могут развиваться совершенно непредсказуемо, даже если заранее знаешь сюжет.

Режиссер Варвара Сополева о спектакле: «Вокзал — это место, где пересекается огромное количество самых разных маршрутов, путей. Люди обычно приходят со своим билетом, где направление указано или идут покупать билет в определенное место. А что если ты не знаешь своего направления? Не знаешь, где найти «свое место»? Вот пришел ты на вокзал и растерялся, ощущаешь себя в подвешенном состоянии, не чувствуешь опоры, не знаешь куда двигаться. В современном культе успеха и достигаторства люди, которые чувствуют себя неуверенными, испытывают большое давление. Думаю, подросткам, да и вообще любому человеку, можно позволить себе быть неуверенным, не знать чего-то важного и даже принципиального. Из такого состояния, бывает, даже совершаются открытия или случается большая любовь. В случае с Акакием Акакиевичем любовь к шинели. А почему бы и нет?».



29 марта покажут спектакль Ильдара Хуснуллина под названием «RJ». Режиссер обозначил жанр спектакля как «постдраматическая свадьба-вечеринка», в основу которой легла история «Ромео и Джульетты». «RJ» станет исследованием того, как выживает любовь в мире, где все ей сопротивляется. Людская потребность в свободе будет реализована через всеединение в чествовании любви.

Режиссер Ильдар Хуснуллин о спектакле: «Для меня «RJ» это давняя мечта, которую, наконец-то, получилось воплотить. Место, где можно быть собой. Открыться потоку внутри себя и просто освободиться. Именно так я услышал культурный запрос своего окружения и поколения. Работая с текстом пьесы «Ромео и Джульетта», мне захотелось смахнуть со своего собственного представления о великой драматургии заученную пыль событийности и мизансцен. Мне стало интересно столкнуть контексты пьесы и нашего времени. В таком формате знаменитая история силы любви лично для меня открылась с новой стороны. И когда у спектакля появился первый зритель, для меня всё случилось. Надеюсь, случится и у всех вас, ведь все мы верим в любовь».



Вход свободный, по регистрации. 12+

Арина Хек

