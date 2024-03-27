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    В ТЮЗе состоится премьера «Кроткой» по мотивам повести Достоевского

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    В Театре юных зрителей им. А. А. Брянцева 29 марта состоится премьера спектакля «Кроткая. Монтаж» по мотивам повести Ф. М. Достоевского в постановке молодого режиссера Артёма Злобина. Этот спектакль станет исследованием взаимоотношений мужчины и женщины, которые не сумели быть вместе.

    Фото с репетиции спектакля «Кроткая. Монтаж»
    Фото с репетиции спектакля «Кроткая. Монтаж»Фото: пресс-служба ТЮЗа
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    Герои повести Достоевского стремятся к любви и жаждут взаимности, но их представления о любви сильно отличаются. Женщина пытается удовлетворить ожидания мужчины, но оказывается неспособной оставаться в рамках правил, которые он устанавливает. Мужчина, в свою очередь, из-за своих комплексов и проблем в прошлом пытается доказать себе свою ценность за счет женщины, с которой на самом деле мечтает быть счастливым. Однако эти разногласия обрекают их отношения на провал. Женщина восстает против этого порядка вещей, а мужчина наконец-то осознает свои ошибки. Уже после трагической концовки мужчина пытается переиграть события в своей голове, разобраться в произошедшем и понять, кто был прав и почему все сложилось именно так. Его внутренние раздумья, эмоции, внутренняя борьба с самим собой и своими убеждениями и желание извиниться перед ней приведут его к раскрытию собственной уязвимости, ощущению одиночества, потерянности и позднему раскаянию.

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    Артем Злобин о спектакле: «Мне очень важен мотив одиночества и гипертрофированной совести, которая есть у каждого из героев. Интересно исследовать территорию человеческого понимания любви, веры, гордыни, уязвленного самолюбия и желание доминирования одного человека над другим. Несовпадение разных форм понимания любви и приводит героев к такому финалу их истории».

    18+

    Арина Хек

    Фото с репетиции спектакля «Кроткая. Монтаж»
    Фото с репетиции спектакля «Кроткая. Монтаж»Фото: пресс-служба ТЮЗа

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