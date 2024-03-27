В ТЮЗе состоится премьера «Кроткой» по мотивам повести Достоевского

Герои повести Достоевского стремятся к любви и жаждут взаимности, но их представления о любви сильно отличаются. Женщина пытается удовлетворить ожидания мужчины, но оказывается неспособной оставаться в рамках правил, которые он устанавливает. Мужчина, в свою очередь, из-за своих комплексов и проблем в прошлом пытается доказать себе свою ценность за счет женщины, с которой на самом деле мечтает быть счастливым. Однако эти разногласия обрекают их отношения на провал. Женщина восстает против этого порядка вещей, а мужчина наконец-то осознает свои ошибки. Уже после трагической концовки мужчина пытается переиграть события в своей голове, разобраться в произошедшем и понять, кто был прав и почему все сложилось именно так. Его внутренние раздумья, эмоции, внутренняя борьба с самим собой и своими убеждениями и желание извиниться перед ней приведут его к раскрытию собственной уязвимости, ощущению одиночества, потерянности и позднему раскаянию.

