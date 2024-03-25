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    В прокате — приключенческий фильм Маттео Гарроне, снискавший успех в Венеции

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    28 марта на экраны выходит приключенческая драма итальянского режиссера Маттео Гарроне «Я — капитан». Ранее Гарроне был известен по своим фантасмагорическим полотнам «Страшные сказки», «Пиноккио» и «Догмен». Сюжет новой картины начинается в Дакаре, столице Сенегала.

    Фото: кадр из фильма
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    Главный герой, 16-летний Сейду (Сейду Сарр), устав от вечной нищеты, задумывает покинуть родную страну и начать новую жизнь в Европе. Ему и его кузену Муссе (Мустафа Фолл) приходится собрать огромные деньги для путешествия, пересечь пустыню, посетить кошмарный ливийский лагерь для мигрантов, столкнуться с работорговцами и боевиками и в довершение всего пересечь Средиземное море. Ко всему этому примешиваются и магические элементы, как в других фильмах Гарроне.

    Фильм снимали в Сенегале, Италии и Марокко. На фестивале в Венеции картина удостоилась множества призов, в том числе «Серебряного льва» за лучшую режиссуру. А сыгравший своего тёзку, главного героя, Сейду Сарр получил премию Марчелло Мастроянни как лучший молодой актер. Фильм также был номинирован на «Золотой глобус» и «Оскара».

    18+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма

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