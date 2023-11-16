Фестиваль Context. Diana Vishneva представит «дивный новый мир» на «Вечере премьер» на Новой сцене Александринки

17 ноября на Новой сцене Александринского театра пройдёт «Вечер премьер», организованный фестивалем Context. Diana Vishneva. Это петербургские премьерные показы работ «О дивный новый мир» Ильи Манылова и Papier Mache («Папье-маше») Элины Кавалеровой. Московские премьеры спектаклей прошли 14 и 15 ноября на сцене «Электротеатра».
Музыкальная составляющая всех проектов Context в этом году занимает центральное место наравне с хореографией. Илья Манылов в своей работе продолжает сотворчество с композитором Михаилом Мясоедовым, начатое в проекте «Послание». Элина Кавалерова впервые сотрудничает с молодым композитором и саунд-дизайнером Симоной Маркевич.
Илья Манылов в создании хореографии своей работы «О дивный новый мир» использует эмпирический метод и предлагает танцовщикам нащупать паттерны как личного прошлого, так и массовой культуры. Таким образом спектакль становится способом зафиксировать изменения, словно определяя новую концепцию самой жизни, возможно иллюзорной. Вместе с хореографом Ильёй Маныловым над спектаклем работали художники по костюмам Игорь Андреев и Маша Комарова (бренд Vereja) и видеохудожник Татьяна Ахметгалиева.
Элина Кавалерова в своей работе также изучает человека в современном мире, то, как человек словно художественный материал, может принимать «нужную форму», становиться гибким. Чтобы отразить это хореограф искала новый язык тела, полный поэзии, метафор и ассоциаций. Вместе с Элиной Кавалеровой над спектаклем работала художница Ксения Кочубей.
В спектаклях заняты артисты танцгруппы Context.
16+
Полина Никитина