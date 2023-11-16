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    Фестиваль Context. Diana Vishneva представит «дивный новый мир» на «Вечере премьер» на Новой сцене Александринки

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    17 ноября на Новой сцене Александринского театра пройдёт «Вечер премьер», организованный фестивалем Context. Diana Vishneva. Это петербургские премьерные показы работ «О дивный новый мир» Ильи Манылова и Papier Mache («Папье-маше») Элины Кавалеровой. Московские премьеры спектаклей прошли 14 и 15 ноября на сцене «Электротеатра».

    фото с репетиции «О дивный новый мир» Ильи Манылова
    фото с репетиции «О дивный новый мир» Ильи МаныловаФото: предоставлено организаторами
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    Музыкальная составляющая всех проектов Context в этом году занимает центральное место наравне с хореографией. Илья Манылов в своей работе продолжает сотворчество с композитором Михаилом Мясоедовым, начатое в проекте «Послание». Элина Кавалерова впервые сотрудничает с молодым композитором и саунд-дизайнером Симоной Маркевич.

    Илья Манылов в создании хореографии своей работы «О дивный новый мир» использует эмпирический метод и предлагает танцовщикам нащупать паттерны как личного прошлого, так и массовой культуры. Таким образом спектакль становится способом зафиксировать изменения, словно определяя новую концепцию самой жизни, возможно иллюзорной. Вместе с хореографом Ильёй Маныловым над спектаклем работали художники по костюмам Игорь Андреев и Маша Комарова (бренд Vereja) и видеохудожник Татьяна Ахметгалиева.

    фото с репетиции Papier Mache («Папье-маше») Элины Кавалеровой
    фото с репетиции Papier Mache («Папье-маше») Элины КавалеровойФото: предоставлено организаторами
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    Элина Кавалерова в своей работе также изучает человека в современном мире, то, как человек словно художественный материал, может принимать «нужную форму», становиться гибким. Чтобы отразить это хореограф искала новый язык тела, полный поэзии, метафор и ассоциаций. Вместе с Элиной Кавалеровой над спектаклем работала художница Ксения Кочубей.

    В спектаклях заняты артисты танцгруппы Context.

    16+

    Полина Никитина

    фото с репетиции «О дивный новый мир» Ильи Манылова
    фото с репетиции «О дивный новый мир» Ильи МаныловаФото: предоставлено организаторами
    фото с репетиции Papier Mache («Папье-маше») Элины Кавалеровой
    фото с репетиции Papier Mache («Папье-маше») Элины КавалеровойФото: предоставлено организаторами

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