    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Пасмурно, Сильный дождь

    Ощущается как 13

    2 м/с, с-з

    750мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd90.02eur100.22

    Куда пойдем сегодня

    Куда пойти 28–30 июля: парад, концерт и салют на День ВМФ, фестиваль уличных театров и флоксы в Ботаническом

    1528
    обсудить
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив
    ПоделитьсяПоделиться

    Выбраться в центр на «профессиональный» праздник Петербурга как морской столицы, послушать концерт в Юсуповском саду или открыть для себя другой мир на фестивале африканского кино — вот лишь несколько идей, как провести эти выходные. Больше — в нашем гиде!

    Актуальное

    День Военно-морского флота — по всему центру

    30 июля, 0+

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / Архив
    ПоделитьсяПоделиться

    День Военно-морского флота отгремит в городе в воскресенье. Праздничная программа на Дворцовой площади начнется в 10:00. В течение дня там выступят Центральный концертный образцовый оркестр ВМФ РФ им. Н. А. Римского-Корсакова, Детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга, Ансамбль песни и пляски Западного военного округа и солист Мариинского театра Григорий Чернецов. В 18:30 к слушателям выйдут «Сурганова и Оркестр», а закрывать программу будет Олег Газманов. Артиллерийский салют у стен Петропавловской крепости запланирован на 22:30. В парадном строю по Неве в День ВМФ пройдут парусник «Полтава», ракетные корабли «Буря» и «Зелёный Дол», сторожевой корабль «Неустрашимый», реплики куттера «Лукулл», бриги «Триумф» и «Россия», шхуны «Леди Л» и «Надежда».

    Уличные театры превратят Елагин остров в сцену

    С 28 до 30 июля, 0+

    Елагин остров в эти выходные станет гигантской театральной площадкой. На XI фестивале «Елагин парк» выступают коллективы из разных городов. В программе 35 спектаклей, значительная часть которых — премьеры. После торжественного открытия с шествием зрителей среди прочего ждут «Фермерские байки» от Петровского деревенского театра, музыкальное шоу популярной этнографии «Туда-сюда» от группы Acid Hasid и цирковое шоу, где артисты уехали, а реквизит остался, — спектакль «Цирк сказал: Поехали!». Его представит Театр имени Которого Нельзя Называть.

    «Курорт» в Комарово: книги и открытия

    29 июля, 18+

    Фото: предоставлено организаторами
    ПоделитьсяПоделиться

    Суббота — отличный день, чтобы поехать в Комарово, тем более что там проходит фестиваль-прогулка «Курорт». В программе — книжный рынок при участии независимых петербургских магазинов, перформансы и лекции. Программа обширная: издатель и переводчик Валерий Анашвили расскажет о наследии философа Людвига Витгенштейна, гид и журналистка Ольга Набокова проведёт экскурсию по посёлку и расскажет о звучащей в нём музыке. Куратор, искусствовед Олеся Туркина прочтет лекцию о ленинградском андеграунде 1980-х, первых петербургских рейвах и перформансах. Вход на «Курорт» свободный, но на некоторые события нужно будет приобрести отдельные билеты.

    Флоксы и растения-иммигранты — в Ботаническом

    До 30 июля, 0+

    Фото: vk.com / botsad_spb
    ПоделитьсяПоделиться

    Ботанический сад в этот уик-энд радует выставкой и фестивалем. Экспонаты «Мира флоксов» — цветы неприхотливые, но поражающие разнообразием красок. А сам фестиваль «Иммигранты нового света», в которую входит экспозиция, посвящен американским деревьям и кустарникам. Все их нанесли на специальную карту с пояснениями, которую выдадут посетителям.

    Московский рынок влюбит в Израиль

    30 июля, 0+

    В воскресенье Московский рынок станет гастрономическим раем для любителей израильской кухни. Шефы ведущих ресторанов накормят фалафелем и хумусом, особой тематической шавермой и изысками по типу пудинга малаби или субботнего мясного блюда чолнт с картофелем и фасолью. Вход на «День израильской кухни» свободный.

    В музеях

    Мраморный погрузит в пучину мифов

    До 2 октября, 16+

    Едомский. Амур. 2014. Дерево, подкраска
    Едомский. Амур. 2014. Дерево, подкраскаФото: пресс-служба ГРМ
    ПоделитьсяПоделиться

    Проект «Античный миф и современный мир» в Мраморном дворце предлагает вспомнить о том, какой след античная мифология оставила в европейской культуре на уровне эстетики, нарративов и самых разных аналогий. Присмотреться зрителям предлагают больше чем к полусотне произведений XX — начала XXI века. Один из героев — советский мастер старшего поколения Евсей Моисеенко: он выработал манеру, которой стремились подражать.

    «Клин Новикова» открылся в Русском музее

    С 26 июля, 12+

    Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    В Михайловском замке открылась переделанная выставка «Клин Новикова», посвященная художникам «Новой Академии Изящных искусств», основанной Тимуром Новиковым. Она должна была заработать на неделю раньше, однако этого не случилось, почему и какие работы были заменены — в материале «Фонтанки».

    Шелкомания — в Этнографическом

    До 31 декабря, 0+

    Этнографический музей показывает шелка Евразии. Экспонатами выставки «Кокон традиции» стали орнаментированные ткани из Средней Азии, роскошные шёлковые ковры Ирана, платки Юго-Восточного Кавказа, вышитая шёлком одежда финно-угорских народов Поволжья и златотканые пояса слуцких мануфактур. Вне зависимости от региона шёлк — синоним богатства и элитарности, и кураторы решили показать культурную разницу его использования.

    В «Брусницыне» — мини-«Апокалипсис»

    До 3 марта, 16+

    В культурном пространстве «Брусницын» команда арт-группы «Зерно» представила собственный «Апокалипсис». Получился подробный рассказ о наступлении Судного дня, его сценариях и истории христианства в целом, переданный языком визуальных инсталляций и современного искусства.

    На сцене

    «Легенда» покажет любовь сквозь годы

    29 июня. 19:15, 16+

    ПоделитьсяПоделиться

    Историю о любви, связавшей двоих на долгие годы, рассказывает театр «Легенда». Четверть века главные герои, у каждого из которых есть «обычная жизнь» и по трое детей, встречаются в одном гостиничном номере. Драматическая комедия «Я тоже тебя люблю» — это шесть сцен таких свиданий, полных искренности и возможности не притворяться.

    «Акустику счастья» обеспечат звезды и кулинары

    29 и 30 июня, 6+

    Романтики и рокеры из «Морального кодекса», группа «Мачете», Антон Беляев и группа THERR MAITZ стали гостями фестиваля «Акустика счастья» в Юсуповском саду. В перерывах между выступлениями гостям тоже будет чем заняться: организаторы пригласили мастеров йоги, организовали блошиный рынок и большую зону для ценителей гастрономических изысков.

    Узнать новое

    Молодёжи предлагают «Альтернативу»

    29 июля, 16+

    Дворец культуры имени С. М. Кирова принимает фестиваль молодежи «Альтернатива». Территорию разделят на тематические зоны, среди которых есть точки «Искусство», «Технологии», «Авто», «Еда», «Экология» и «Игры». На каждой — своя программа встреч со спикерами и открытых лекций.

    «Былинный остров» — праздник в Орешке

    29 июля, 6+

    ПоделитьсяПоделиться

    Крепость Орешек в этом году отмечает 700-летие и принимает большой фестиваль исторической реконструкции «Былинный остров». В крепости развернутся события, которые произошли перед подписанием Ореховецкого мирного договора между новгородцами и шведами в 1323 году. На острове в истоке Невы соберутся реконструкторы в образах рыцарей и защитников Руси. Они «сразятся», а затем вместе с гостями шумно отметят мир.

    Авангард в нитях — в Маяковке

    30 июля, 14:00, 18+

    В Маяковке предлагают нестандартный способ прикоснуться к архитектурному наследию: предметный дизайнер Саша Браулов научит вышивать картинки со зданиями в стиле авангарда и искать вдохновение в ритме большого города. Лекция пройдёт в «Севкабель Порту».

    На экране

    Кино Африки — для всех в «Авроре»

    С 28 по 30 июля, 18+

    В «Авроре» в этот уик-энд бесплатно показывают кино стран Африки на языке оригинала. В программе есть, например, картина из ЮАР «1960», которая было признана лучшим южноафриканским художественным фильмом на 43-м Дурбанском международном кинофестивале, и экшен-драма 2020 года «Кондиционер» ангольского режиссера Марио Бастаса. Детали программы и ссылки на регистрации удобно смотреть на странице смотра.

    О легенде фотографии — в документалке

    С 27 июля, 18+

    Хельмут Ньютон ещё при жизни считался легендой. За свою карьеру фотограф снял десяток знаменитостей из мира моды, музыки, кино и театра. «Я люблю вульгарность. Меня привлекает дурной вкус — это намного интереснее, чем понятный хороший вкус, который является не чем иным, как стандартизированным взглядом на вещи», — говорил он. И не лукавил: Ньютон сделал имя на провокационных фотографиях женщин, многие из которых публиковались в Vanity Fair. Режиссер документальной ленты «Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный» Геро фон Бём не только показывает биографию легенды, но и позволяет зрителям познакомиться с его звёздными моделями. Певица Грейс Джонс, актрисы Шарлотта Рэмплинг и Изабелла Росселлини, легендарный издатель Vogue Анна Винтур, супермодель Клаудиа Шиффер и жена художника Джун (она же фотограф Элис Спрингс) дали интервью и рассказали о сотрудничестве с ним.

    Take That вернёт в лучшие дни

    С 27 июля, 18+

    На экранах — музыкальный фильм «Лучшие дни», основанный на мюзикле The Band с песнями группы Take That. По сюжету четыре подруги встречаются спустя четверть века и решают вспомнить молодость через важные для себя песни.

    «Убойная ночь» — стрельба и ужас на ферме

    С 27 июля, 18+

    Когда группа друзей отправляется веселиться на удалённую ферму, хорошего ждать не приходится. Сюжет картины американского режиссёра Нила Лабута «Девичник: Убойная ночь» использует традиционный сюжет из фильмов ужасов: в беду попадают восемь девушек, которые сталкиваются со странными мужчинами с оружием. Спасает положение одна из героинь — ветеран иракской войны. Ей приходится не только преодолеть свои травмы, но и взять на себя командование, чтобы её подруги и она сама смогли пережить это приключение.

    Семейные превращения — в «Реинкарнации»

    С 27 июля, 18+

    Фото: кадр из фильма
    ПоделитьсяПоделиться

    Потусторонние силы вмешиваются в жизнь персонажей картины «Реинкарнация. Новая глава», которая в оригинале называется «Беги, кролик, беги» — по названию английской шуточной песенки. По сюжету главная героиня Сара с семилетней дочкой Мией приезжает в родительский дом. Происходит странное: бабушка принимает внучку за пропавшую сестру Сары, Элис, которой на момент исчезновения было тоже семь, а девочка начинает вести себя совсем не так, как положено. Одну из ролей исполнила лауреат «Золотого глобуса» Сара Снук, известная по работе в сериале «Наследники».

    Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / Архив
    Фото: предоставлено организаторами
    Фото: vk.com / botsad_spb
    Едомский. Амур. 2014. Дерево, подкраска
    Едомский. Амур. 2014. Дерево, подкраскаФото: пресс-служба ГРМ
    Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Театр «Легенда»
    Фото: Крепость Орешек. Музей
    Фото: кадр из фильма

    По теме

    Куда пойтиСобытияУик-энд
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close