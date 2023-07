Куда пойти 28–30 июля: парад, концерт и салют на День ВМФ, фестиваль уличных театров и флоксы в Ботаническом

На экранах — музыкальный фильм «Лучшие дни», основанный на мюзикле The Band с песнями группы Take That. По сюжету четыре подруги встречаются спустя четверть века и решают вспомнить молодость через важные для себя песни.



«Убойная ночь» — стрельба и ужас на ферме

С 27 июля, 18+



Когда группа друзей отправляется веселиться на удалённую ферму, хорошего ждать не приходится. Сюжет картины американского режиссёра Нила Лабута «Девичник: Убойная ночь» использует традиционный сюжет из фильмов ужасов: в беду попадают восемь девушек, которые сталкиваются со странными мужчинами с оружием. Спасает положение одна из героинь — ветеран иракской войны. Ей приходится не только преодолеть свои травмы, но и взять на себя командование, чтобы её подруги и она сама смогли пережить это приключение.