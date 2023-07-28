Куда пойти 28–30 июля: парад, концерт и салют на День ВМФ, фестиваль уличных театров и флоксы в Ботаническом

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться





Выбраться в центр на «профессиональный» праздник Петербурга как морской столицы, послушать концерт в Юсуповском саду или открыть для себя другой мир на фестивале африканского кино — вот лишь несколько идей, как провести эти выходные. Больше — в нашем гиде!

Актуальное День Военно-морского флота — по всему центру 30 июля, 0+



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться





День Военно-морского флота отгремит в городе в воскресенье. Праздничная программа на Дворцовой площади начнется в 10:00. В течение дня там выступят Центральный концертный образцовый оркестр ВМФ РФ им. Н. А. Римского-Корсакова , Детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга, Ансамбль песни и пляски Западного военного округа и солист Мариинского театра Григорий Чернецов. В 18:30 к слушателям выйдут «Сурганова и Оркестр», а закрывать программу будет Олег Газманов. Артиллерийский салют у стен Петропавловской крепости запланирован на 22:30. В парадном строю по Неве в День ВМФ пройдут парусник «Полтава», ракетные корабли «Буря» и «Зелёный Дол», сторожевой корабль «Неустрашимый», реплики куттера «Лукулл», бриги «Триумф» и «Россия», шхуны «Леди Л» и «Надежда».



Уличные театры превратят Елагин остров в сцену С 28 до 30 июля, 0+

Елагин остров в эти выходные станет гигантской театральной площадкой. На XI фестивале «Елагин парк» выступают коллективы из разных городов. В программе 35 спектаклей, значительная часть которых — премьеры. После торжественного открытия с шествием зрителей среди прочего ждут «Фермерские байки» от Петровского деревенского театра, музыкальное шоу популярной этнографии «Туда-сюда» от группы Acid Hasid и цирковое шоу, где артисты уехали, а реквизит остался, — спектакль «Цирк сказал: Поехали!». Его представит Театр имени Которого Нельзя Называть.



«Курорт» в Комарово: книги и открытия 29 июля, 18+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Суббота — отличный день, чтобы поехать в Комарово, тем более что там проходит фестиваль-прогулка «Курорт». В программе — книжный рынок при участии независимых петербургских магазинов, перформансы и лекции. Программа обширная: издатель и переводчик Валерий Анашвили расскажет о наследии философа Людвига Витгенштейна, гид и журналистка Ольга Набокова проведёт экскурсию по посёлку и расскажет о звучащей в нём музыке. Куратор, искусствовед Олеся Туркина прочтет лекцию о ленинградском андеграунде 1980-х, первых петербургских рейвах и перформансах. Вход на «Курорт» свободный, но на некоторые события нужно будет приобрести отдельные билеты.



Флоксы и растения-иммигранты — в Ботаническом До 30 июля, 0+



Фото: vk.com / botsad_spb Поделиться Поделиться





Ботанический сад в этот уик-энд радует выставкой и фестивалем. Экспонаты «Мира флоксов» — цветы неприхотливые, но поражающие разнообразием красок. А сам фестиваль «Иммигранты нового света», в которую входит экспозиция, посвящен американским деревьям и кустарникам. Все их нанесли на специальную карту с пояснениями, которую выдадут посетителям.

Московский рынок влюбит в Израиль 30 июля, 0+

В воскресенье Московский рынок станет гастрономическим раем для любителей израильской кухни. Шефы ведущих ресторанов накормят фалафелем и хумусом, особой тематической шавермой и изысками по типу пудинга малаби или субботнего мясного блюда чолнт с картофелем и фасолью. Вход на «День израильской кухни» свободный.



В музеях Мраморный погрузит в пучину мифов До 2 октября, 16+



Едомский. Амур. 2014. Дерево, подкраска Фото: пресс-служба ГРМ Поделиться Поделиться





Проект «Античный миф и современный мир» в Мраморном дворце предлагает вспомнить о том, какой след античная мифология оставила в европейской культуре на уровне эстетики, нарративов и самых разных аналогий. Присмотреться зрителям предлагают больше чем к полусотне произведений XX — начала XXI века. Один из героев — советский мастер старшего поколения Евсей Моисеенко: он выработал манеру, которой стремились подражать.

«Клин Новикова» открылся в Русском музее С 26 июля, 12+



Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Михайловском замке открылась переделанная выставка «Клин Новикова», посвященная художникам «Новой Академии Изящных искусств», основанной Тимуром Новиковым. Она должна была заработать на неделю раньше, однако этого не случилось, почему и какие работы были заменены — в материале «Фонтанки».



Шелкомания — в Этнографическом До 31 декабря, 0+

Этнографический музей показывает шелка Евразии. Экспонатами выставки «Кокон традиции» стали орнаментированные ткани из Средней Азии, роскошные шёлковые ковры Ирана, платки Юго-Восточного Кавказа, вышитая шёлком одежда финно-угорских народов Поволжья и златотканые пояса слуцких мануфактур. Вне зависимости от региона шёлк — синоним богатства и элитарности, и кураторы решили показать культурную разницу его использования.

В «Брусницыне» — мини-«Апокалипсис» До 3 марта, 16+

В культурном пространстве «Брусницын» команда арт-группы «Зерно» представила собственный «Апокалипсис». Получился подробный рассказ о наступлении Судного дня, его сценариях и истории христианства в целом, переданный языком визуальных инсталляций и современного искусства.



На сцене «Легенда» покажет любовь сквозь годы 29 июня. 19:15, 16+



Историю о любви, связавшей двоих на долгие годы, рассказывает театр «Легенда». Четверть века главные герои, у каждого из которых есть «обычная жизнь» и по трое детей, встречаются в одном гостиничном номере. Драматическая комедия «Я тоже тебя люблю» — это шесть сцен таких свиданий, полных искренности и возможности не притворяться.

«Акустику счастья» обеспечат звезды и кулинары 29 и 30 июня, 6+



Романтики и рокеры из «Морального кодекса», группа «Мачете», Антон Беляев и группа THERR MAITZ стали гостями фестиваля «Акустика счастья» в Юсуповском саду. В перерывах между выступлениями гостям тоже будет чем заняться: организаторы пригласили мастеров йоги, организовали блошиный рынок и большую зону для ценителей гастрономических изысков.



Узнать новое Молодёжи предлагают «Альтернативу» 29 июля, 16+

Дворец культуры имени С. М. Кирова принимает фестиваль молодежи «Альтернатива». Территорию разделят на тематические зоны, среди которых есть точки «Искусство», «Технологии», «Авто», «Еда», «Экология» и «Игры». На каждой — своя программа встреч со спикерами и открытых лекций.

«Былинный остров» — праздник в Орешке 29 июля, 6+



Крепость Орешек в этом году отмечает 700-летие и принимает большой фестиваль исторической реконструкции «Былинный остров». В крепости развернутся события, которые произошли перед подписанием Ореховецкого мирного договора между новгородцами и шведами в 1323 году. На острове в истоке Невы соберутся реконструкторы в образах рыцарей и защитников Руси. Они «сразятся», а затем вместе с гостями шумно отметят мир.



Авангард в нитях — в Маяковке 30 июля, 14:00, 18+

В Маяковке предлагают нестандартный способ прикоснуться к архитектурному наследию: предметный дизайнер Саша Браулов научит вышивать картинки со зданиями в стиле авангарда и искать вдохновение в ритме большого города. Лекция пройдёт в «Севкабель Порту».

На экране Кино Африки — для всех в «Авроре» С 28 по 30 июля, 18+



В «Авроре» в этот уик-энд бесплатно показывают кино стран Африки на языке оригинала. В программе есть, например, картина из ЮАР «1960», которая было признана лучшим южноафриканским художественным фильмом на 43-м Дурбанском международном кинофестивале, и экшен-драма 2020 года «Кондиционер» ангольского режиссера Марио Бастаса. Детали программы и ссылки на регистрации удобно смотреть на странице смотра.



О легенде фотографии — в документалке С 27 июля, 18+

Хельмут Ньютон ещё при жизни считался легендой. За свою карьеру фотограф снял десяток знаменитостей из мира моды, музыки, кино и театра. «Я люблю вульгарность. Меня привлекает дурной вкус — это намного интереснее, чем понятный хороший вкус, который является не чем иным, как стандартизированным взглядом на вещи», — говорил он. И не лукавил: Ньютон сделал имя на провокационных фотографиях женщин, многие из которых публиковались в Vanity Fair. Режиссер документальной ленты «Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный» Геро фон Бём не только показывает биографию легенды, но и позволяет зрителям познакомиться с его звёздными моделями. Певица Грейс Джонс, актрисы Шарлотта Рэмплинг и Изабелла Росселлини, легендарный издатель Vogue Анна Винтур, супермодель Клаудиа Шиффер и жена художника Джун (она же фотограф Элис Спрингс) дали интервью и рассказали о сотрудничестве с ним.



Take That вернёт в лучшие дни С 27 июля, 18+



На экранах — музыкальный фильм «Лучшие дни», основанный на мюзикле The Band с песнями группы Take That. По сюжету четыре подруги встречаются спустя четверть века и решают вспомнить молодость через важные для себя песни.

«Убойная ночь» — стрельба и ужас на ферме С 27 июля, 18+

Когда группа друзей отправляется веселиться на удалённую ферму, хорошего ждать не приходится. Сюжет картины американского режиссёра Нила Лабута «Девичник: Убойная ночь» использует традиционный сюжет из фильмов ужасов: в беду попадают восемь девушек, которые сталкиваются со странными мужчинами с оружием. Спасает положение одна из героинь — ветеран иракской войны. Ей приходится не только преодолеть свои травмы, но и взять на себя командование, чтобы её подруги и она сама смогли пережить это приключение.



Семейные превращения — в «Реинкарнации» С 27 июля, 18+



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





Потусторонние силы вмешиваются в жизнь персонажей картины «Реинкарнация. Новая глава», которая в оригинале называется «Беги, кролик, беги» — по названию английской шуточной песенки. По сюжету главная героиня Сара с семилетней дочкой Мией приезжает в родительский дом. Происходит странное: бабушка принимает внучку за пропавшую сестру Сары, Элис, которой на момент исчезновения было тоже семь, а девочка начинает вести себя совсем не так, как положено. Одну из ролей исполнила лауреат «Золотого глобуса» Сара Снук, известная по работе в сериале «Наследники».



Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

