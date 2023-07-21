На экраны выходит хоррор с Гретой Скакки

27 июля в прокат выходит картина австралийки Даины Рейд «Реинкарнация. Новая глава». В действительности к фильму Ари Астера лента не имеет никакого отношения: это совершенно отдельная работа, которая в оригинале называется «Беги, кролик, беги» — по названию английской шуточной песенки.
По сюжету, главная героиня Сара с семилетней дочкой Мией приезжает в родительский дом. Происходит странное: бабушка принимает внучку за пропавшую сестру Сары, Элис, которой на момент исчезновения было тоже семь. Внезапно девочка начинает и впрямь вести себя похоже на Элис. Сара понимает, что в игру вступили потусторонние силы и ощущает зловещее присутствие своей сестры…
Сару сыграла её тёзка, австралийская актриса, лауреат «Золотого глобуса» Сара Снук, лучше всего известная по роли Шивон в сериале «Наследники». Изначально на эту роль претендовала Элизабет Мосс, но из-за проблем с графиком актрисе пришлось уйти из проекта.
Роль бабушки исполнила англо-итальянка Грета Скакки, обладательница «Эмми», знакомая зрителям по фильмам «Презумпция невиновности», «Вдребезги», «Игрок» и роли императрицы Александры в картине «Распутин».
Критики оценили игру маститых актрис, но также и исполнение юной Лили ЛаТорре, которая сыграла Мию.
Премьера картины состоялась в январе этого года на международном фестивале «Сандэнс» в секции Midnight, посвященной ужасам и триллерам.
18+
Матвей Пирогов