Петербуржцам бесплатно расскажут о современной вышивке и научат вышивать архитектуру и жизнь

Сооружения в стиле авангарда можно возводить, а можно… вышивать. 30 июля в Маяковке в «Севкабель Порту» художник, предметный дизайнер Саша Браулов расскажет, что такое современная вышивка и как искать вдохновение в повседневной жизни города. Бесплатно. 18+
Саша Браулов по профессии аналитик, но по роду занятий — художник, и вышивку считает самым подходящим форматом для своего самовыражения. Например, Александр вышил Дом политкаторжан и бывшее здание ОГПУ-КГБ-МВД («Большой дом») — потому что это архитектура авангарда, а она его очень вдохновляет. Браулов не только черпает сюжеты из города, но и городу их возвращает: просто оставляет какую-нибудь работу «на улице» — у нее обычно очень быстро появляется владелец.
Другие свои вышивки Александр считает «телепортами в детство» — и свое, и своих детей. Такие вышивки он называет «документальными» — ну и что с того, что на них возможно появление динозавра на детском утреннике.
Как создавать художественные проекты с помощью вышивки, Александр расскажет 30 июля на лекции «Современная вышивка: в музее, на улице, дома» в «Севкабель Порту» (Кожевенная линия, 40д, 3 этаж). Регистрация по ссылке. Начало в 14.00.
Александра Шеромова