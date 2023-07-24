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    В Мраморном дворце пройдёт выставка, посвящённая античным мифам в современном искусстве

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    Вы увидите живопись и скульптуру второй половины XX — начала XXI века, которая использует архетипические дохристианские образы. На выставке представят вещи из собрания Русского музея, а также мастерских художников Москвы и Петербурга.

    Едомский. Амур. 2014. Дерево, подкраска
    Едомский. Амур. 2014. Дерево, подкраскаФото: пресс-служба ГРМ
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    Проект «Античный миф и современный мир» в Мраморном дворце предлагает очередной раз вспомнить о том, какой след античная мифология оставила в европейской культуре на уровне эстетики, нарративов и самых разных аналогий. В 1980-е/90-е художники создавали целые серии работ, отсылающие к античным образами. В музее полагают, что обращение к античности вновь и вновь — это «поиск смысловых соответствий с современностью».

    Экспозицию составят порядка семидесяти произведений конца XX — начала XXI века, среди них будут работы мастеров как старшего поколения (например, Евсея Моисеенко), так и наших современников: Вадима Григорьева-Башуна, Михаила Едомского и других.

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    Выставка «Античный миф и современный мир» пройдёт в Мраморном дворце с 28 июля по 2 октября 2023 года. 16+

    Анастасия Семенович

    Едомский. Амур. 2014. Дерево, подкраска
    Едомский. Амур. 2014. Дерево, подкраскаФото: пресс-служба ГРМ

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