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    В Этнографическом музее покажут шелка народов Евразии: обещают шедевры коллекции

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    Выставку «Кокон традиции» составят шедевры из собрания музея: халаты из китайского шёлка, лучшие орнаментированные ткани из Средней Азии, роскошные шёлковые ковры Ирана, платки Юго-Восточного Кавказа, вышитая шёлком одежда финно-угорских народов Поволжья, златотканые пояса слуцких мануфактур.

    Фото: пресс-служба Этнографического музея
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    Идея проекта — представить шёлк как знак локальных культур регионов Евразии: Сибири, Восточного Туркестана, Ирана, Кавказа, Восточной Европы. Гости выставки заметят, что использование шёлка в разных культурах отличалось, но он всегда символизировал элитарность, достаток, сакральную чистоту. Музей приводит слова куратора выставки, научного сотрудника отдела этнографии Кавказа, Средней Азии и Казахстана Лусинэ Гущан: «Шёлк — это символ роскоши на все времена, практически во всех культурах, и кроме того — это символ высокого социального статуса не только отдельного человека, но и общества в целом. Поэтому во всех великих империях — Китайской, Византийской, Османской, Российской — прикладывали все усилия, чтобы создать собственное производство шёлковых тканей».

    Родиной шелководства был Древний Китай, он и стимулировал развитие торговли шёлком в масштабе континента. Из-за спроса на шёлк появился знаменитый Великий шёлковый путь. В древности и в Средние века ареалы шелководства сформировались в Древнем Иране, исторической Армении и Византии, затем византийские традиции унаследовал двор Османской империи. В России при Петре I в Астрахани на средства армянских предпринимателей тоже появились первые шелковичные плантации и шелкоткацкие мануфактуры.

    Народы, занимавшиеся производством шёлка, считают шёлкоткачество важным элементом своего культурного наследия, а ткани — этническим символом. Шёлк был самым изысканным текстильным материалом, он ценился буквально на вес золота. На выставке вы увидите характерное для XIX — начала XX века сочетание кустарных и фабричных шёлковых тканей в культурах народов Центральной Евразии. И, конечно, рекордную концентрацию невиданной роскоши.

    Фото: пресс-служба Этнографического музея
    Фото: пресс-служба Этнографического музея
    Фото: пресс-служба Этнографического музея
    Фото: пресс-служба Этнографического музея
    Фото: пресс-служба Этнографического музея
    Фото: пресс-служба Этнографического музея
    Фото: пресс-служба Этнографического музея
    Фото: пресс-служба Этнографического музея
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    Выставка «Кокон традиции» пройдёт в Этнографическом музее с 26 июля по 31 декабря 2023. 0+

    Анастасия Семенович

    Фото: пресс-служба Этнографического музея

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