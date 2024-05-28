В Петергофе после четырех лет реставрации откроют Верхний сад, а в нем — уникальные часы

Фото: предоставлено ГМЗ «Петергоф» Поделиться Поделиться





ГМЗ «Петергоф» завершил реставрацию Верхнего сада — 31 мая, в последний день весны, он будет торжественно открыт для посетителей. Принимать гостей сад будет, как и до реставрации, бесплатно. Работы заняли без малого четыре года.



«Поводом для начала комплексной научной реставрации стал ряд проблем, связанных с водоподводящей системой фонтанов, дренажно-мелиоративной системой, декоративной составляющей сада», — напоминают в пресс-службе ГМЗ.

При реставрации специалисты опирались на чертежи французского инженера Сент-Илера, созданные в середине 1770-х, — детализированные трехмерные планы с беседками и фигурно подстриженными деревьями донесли до нас информацию о том, как сад выглядел в XVIII веке, причем в трех измерениях.



Уже к концу XVIII века деревья стричь перестали, и вид сада стал меняться. Ему пытались вернуть первоначальный облик в 1920–1930-х, также опираясь на планы Сент-Илера, — тогда в саду поставили мраморную скульптуру.



Фото: предоставлено ГМЗ «Петергоф» Поделиться Поделиться





В ходе нынешних реставрационных работ был отреставрирован проложенный под территорией Верхнего сада исторический коллектор, кирпичная кладка которого значительно износилась (на время работ воду к фонтанам доставляли по временным трубопроводам). Трубы чинили по старинным технологиям: секции соединяли, сначала заполняя стык смоляным канатом, а потом зачеканивая горячим свинцом, который заливали через глиняную воронку в раструбное соединение, и после дочеканивали вручную.



«Специалисты провели масштабные работы по ремонту и реставрации дренажно-ливневой и мелиоративной сети, чтобы правильным образом отвести лишнюю влагу, — перечисляют проведенные работы в ГМЗ «Петергоф». — Были также выполнены работы по ремонту и частичной замене колодцев и трубопроводов, прокладке дополнительных дренажных линий, восстановлению мелиоративных каналов по периметру сада».



Также была приведена в порядок (выравнена, укреплена, воссозданы утраты) ограда Верхнего сада с Главными воротами. Больные и потерявшие декоративный вид деревья были заменены молодыми, но по проекту бóльшая часть деревьев после реставрации сохранилась. Кроме того, в саду появился газон с цветами (в основу его плана также были положены исторические материалы и литература о развитии цветоводства).

Скульптуру начали реставрировать раньше — в 2014 году. К десяткам статуй прибавились горизонтальные солнечные часы по аналогам XVIII века — их проект готовили совместно с историком, мастером солнечных часов, членом Британского общества солнечных часов Валерием Дмитриевым: на мраморном циферблате установлен гномон с флюгером.

