В Ботаническом саду объяснили, почему нельзя ломать сирень: она от этого болеет

Многие сорта сирени вянут практически сразу — на пути от куста к вазе. Так что обламывающие ее поступают по принципу «ни себе, ни людям». Ирина Сапожкова, член Международного общества сирени, которую называют дежурной по сирени Петербурга, 28 мая рассказала в официальном канале Ботанического сада Петра Великого, почему не надо ломать сирень.
Распространенный миф о том, что чем больше ломаешь, тем пышнее она будет цвести на следующий год, стал будто бы индульгенцией для желающих наломать букет в городском парке, саду или дворе. Как объясняет Ирина Сапожникова, при обламывании сирени вы обрываете цветы сразу и этого года, и следующего. Доказательство вы видите сами, когда на высоком кусте цветы есть только на макушке, а на уровне человеческого роста — одни листочки.
Кроме того, при обламывании веток растение получает большую рваную рану, она плохо заживает, как и у людей, в нее попадает инфекция. И тогда растение болеет, со временем чахнет — цветы мельчают, их становится мало. Чтобы собрать букет (на своем дачном участке, например), срезайте ветки с цветами стерильным секатором, куст не будет так сильно страдать. И если любите букеты сирени, выбирайте специальные сорта, для этого предназначенные.
Чтобы на следующий год сирень цвела буйно, надо высохшие цветки аккуратно убрать, оставляя соседние побеги невредимыми.
Как сообщала ранее «Фонтанка», 1 июня — в самый пик цветения сирени — музей-заповедник «Царское Село» проводит «Сиреневый день».