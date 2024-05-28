В Ботаническом саду объяснили, почему нельзя ломать сирень: она от этого болеет

Многие сорта сирени вянут практически сразу — на пути от куста к вазе. Так что обламывающие ее поступают по принципу «ни себе, ни людям». Ирина Сапожкова, член Международного общества сирени, которую называют дежурной по сирени Петербурга, 28 мая рассказала в официальном канале Ботанического сада Петра Великого, почему не надо ломать сирень.



Распространенный миф о том, что чем больше ломаешь, тем пышнее она будет цвести на следующий год, стал будто бы индульгенцией для желающих наломать букет в городском парке, саду или дворе. Как объясняет Ирина Сапожникова, при обламывании сирени вы обрываете цветы сразу и этого года, и следующего. Доказательство вы видите сами, когда на высоком кусте цветы есть только на макушке, а на уровне человеческого роста — одни листочки.