В Госдуме предложили нижний порог повышения НДФЛ. Начнут с тех, чья зарплата вдвое выше средней по стране

Доходы, равные как минимум двукратному размеру среднемесячной номинальной заработной платы в России, будут облагаться повышенной ставкой налога. Такое предложение включено в расширенные рекомендации по изменению налоговой системы, утвержденные профильным комитетом Госдумы по бюджету и налогам, сообщает 26 мая РБК.

Это делается в интересах соблюдения «разумной, справедливой прогрессии» и сохранения конкурентоспособности России по сравнению с другими странами, говорится в документе.

В Госдуме уверены, что такой подход избавит от повышения налоговой нагрузки «подавляющее большинство граждан».