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    В Госдуме предложили нижний порог повышения НДФЛ. Начнут с тех, чья зарплата вдвое выше средней по стране

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    Доходы, равные как минимум двукратному размеру среднемесячной номинальной заработной платы в России, будут облагаться повышенной ставкой налога. Такое предложение включено в расширенные рекомендации по изменению налоговой системы, утвержденные профильным комитетом Госдумы по бюджету и налогам, сообщает 26 мая РБК.

    Это делается в интересах соблюдения «разумной, справедливой прогрессии» и сохранения конкурентоспособности России по сравнению с другими странами, говорится в документе.

    В Госдуме уверены, что такой подход избавит от повышения налоговой нагрузки «подавляющее большинство граждан».

    При этом депутаты предлагают не менять спецрежим взимания налога на профессиональный доход (налога на самозанятость). Там порог равен 2,4 миллиона рублей в год, или 200 тысяч рублей в месяц. До достижения этой суммы доход самозанятого облагается налогом по ставке 4% для физлиц или 6% для юридических лиц и ИП.

    По данным за 2023 год средняя номинальная зарплата в России составила 74 854 рубля в месяц, а в 2024 году, согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, она будет равна 83 698 рублям.

    В настоящее время в России действует двухступенчатая шкала НДФЛ: базовая ставка 13%, а для части доходов свыше 5 миллионов рублей в год — 15%. О том, как может выглядеть прогрессивная шкала налогообложения в России, «Фонтанка» писала здесь.

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