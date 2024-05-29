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    В Парголово тушат мощный пожар в ангаре. Пламя и столб черного дыма видно из соседнего района

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    Сильный пожар тушат в Выборгском районе в ночь на 29 мая. В Парголово горит один из ангаров на улице Первого Мая, 78, корпус 1Х, недалеко от Северного кладбища, сообщает ГУ МЧС по Петербургу. Столб черного дыма в небе и бушующее пламя видят из Приморского района.

    Фото: читательница «Фонтанки» Екатерина
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    Сообщение о пожаре поступило незадолго до полуночи. В ангаре огнем охвачены 400 квадратных метров площади. В полночь пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС.

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    Сведения о пострадавших не поступали. Огонь тушат силами 30 человек и 6 единиц техники.

    Фото: читательница «Фонтанки» Екатерина

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